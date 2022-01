Comas: capturan a menor de edad que robaba en el Metropolitano y víctima lo golpea

Un menor de 17 años aprovechaba el tráfico para robar a los pasajeros del Metropolitano. El delincuente fue capturado por agentes de Serenazgo en Comas.

En la dependencia policial, una de las víctimas, quien había sufrido el hurto de su celular, comenzó a agredir al menor involucrado.

De acuerdo con Latina Noticias, el hecho ocurrió en en la avenida Túpac Amaru, después de que los agentes captaran los movimientos del malhechor. El menor era apodado “El Tilín del Metropolitano”.

Según las imágenes, el adolescente aprovechaba la congestión vehicular y se asomaba a una de las ventanas del Metropolitano. Una vez allí, arrebata el celular a los pasajeros y huía.

No obstante, los agentes ediles lograron capturarlo, lo llevaron a la patrullar y posteriormente a la comisaría. En tanto, el menor suplicaba que no se trasladado a la Policía.

“Por favor, no me lleves, mi madre me pega y no le quiero dar problemas, te lo pido... yo he estado trabajando y ahora estoy estudiando, pero he salido a la calle pues jefe”, dijo el menor, quien trató de evadir la intervención.

Luego, cuando ya se encontraba en la comisaría, una de las víctimas aprovechó que el menor estaba tranquilo y comenzó a agredirlo a patas. Los efectivos tuvieron que intervenir y separarlos. Tras ello, el delincuente se mostró arrepentido.