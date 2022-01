Arequipa: vacuna para escolares y maestros sería obligatoria para inicio de clases

Los escolares que no se vacunen contra la COVID-19 no podrían iniciar clases semipresenciales en la región Arequipa, señaló el gerente regional de Educación, Néstor Chambilla Mamani.

La medida es evaluada por las gerencias regionales de Salud y Educación de Arequipa. Los titulares de ambos sectores se reunieron el último jueves para establecer las directivas ante el próximo inicio del año escolar (28 de marzo) . Hoy, esta alternativa será expuesta ante el Ministerio de Educación, que ha convocado a los directores y gerentes regionales del sector.

“Si no se vacunan no pueden iniciar el año escolar, porque las clases serán semipresenciales”, opinó Chambilla. Su postura es contraria al anuncio del ministro de Salud, quien señaló que la vacuna no será obligatoria para el inicio de labores. No obstante, no descartó que la decisión sea modificada según el avance de la pandemia.