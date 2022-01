VMT: madre de familia se vuelve profesora para evitar que niños pierdan el año escolar

Con información de Flavia Ramos/URPI-LR

Luz Marina Rodríguez es una madre de familia que desde el año pasado se encarga de educar a más de 30 niños del asentamiento humano 30 de Octubre, en Villa María del Triunfo. La mujer brinda clases de matemáticas y comprensión lectora a los escolares de diversos años de primaria.

Debido a la pandemia, los más pequeños del hogar tuvieron que suspender su educación puesto que en sus colegios no pudieron implementar las clases virtuales; pero esto para Luz Marina no era aceptable. “Con un grupo de mamitas nos unimos y dijimos que nuestros niños no se podían quedar sin educación”, contó a La República.

En unión con los vecinos, se improvisó un salón de clases con implementos donados por la comuna. Luz Marina no estudió para ser educadora, sin embargo, eso no fue un obstáculo para que ella sintiera que era capaz de asumir el reto.

Foto: Flavia Ramos/URPI-LR

Las condiciones del lugar no son óptimas. “En la mañana hemos estado con lluvia y los niños se han estado mojando, pero eso no impedía que los niños puedan hacer sus clases”, comenta Rodríguez. Asimismo, la escasez de materiales como colores, plumones, e incluso libros, hace que la labor sea aún más complicada.

La República se comunicó con la el área de prensa del Ministerio de Educación sobre este caso, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.

Para cualquier tipo de ayuda, puede comunicarse al celular 940 034 697. Ellos se encuentran en el asentamiento humano 30 de Octubre, manzana J lote 9, en Villa María del Triunfo. Todo apoyo será bien recibido.