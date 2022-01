SJL: PNP frustra robo de equipos valorizados en S/ 15.000 en casa de apuestas y captura a ladrones

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) frustraron el robo a una casa de apuestas en la cuadra cuatro de la avenida El Sol, en el distrito de San Juan de Lurigancho. Tres criminales intentaron llevarse varios equipos valorizados en 15.000 soles.

El coronel Manuel Tafur Torres, jefe de la División Policial Este 1, indicó en América que los “delincuentes usaron la modalidad del sueño, ya que iniciaron el robo en horas de la noche”. De acuerdo a las imágenes difundidas, se observa a los tres hampones abrir dicho establecimiento.

Ellos se retiran por algunos minutos y luego vuelven dos de los criminales para ingresar a dicho local. Cámaras de seguridad captaron ello y los residentes de la zona dieron aviso. Los agentes de la PNP llegaron al lugar y atraparon a los delincuentes en plena flagrancia.

Ellos fueron identificados como César Emiliano Quispe Arana (26) y Raúl Fernando Delgado Méndez (24). El tercero aún no ha sido identificado ni capturado. Gracias a la intervención se lograron recuperar ocho televisores, cuatro CPU’S y un decodificador.

Los intervenidos fueron trasladados a la Comisaría La Huayrona. Si bien no se les halló antecedentes penales, se les imputará el presunto delito de hurto agravado. “No cuentan con antecedentes. Eso no quiere decir que no tengan experiencia en ello”, dijo el coronel.

Por el momento, la Policía Nacional del Perú busca a otros posibles implicados en este asalto y se espera su captura en las próximas horas.