Lambayeque: exhortan a agraviados a denunciar accionar de delincuentes

Una serie de coordinaciones, entre la Segunda Macro Región Policial Lambayeque y el Ministerio Público, se efectuarán para reforzar la administración de justicia contra las personas que incurran en actos delictivos. Esto se dio a conocer luego de que se difundieran imágenes donde dos delincuentes, a bordo de una motocicleta, arrebataron la cartera a una joven en la urbanización Monterrico en Chiclayo.

Situación

El referido hecho delictivo ocurrió el miércoles 12 de enero, cuando, tras cometer el robo, los delincuentes fueron embestidos por el chofer de un vehículo. Al momento del impacto, los individuos salieron disparados de la unidad y cayeron al pavimento, pero se pusieron de pie y escaparon , dejando tirada su motocicleta.

PUEDES VER Chiclayo: investigan lesiones y tenencia de armas tras enfrentamientos en Agropucalá

En declaraciones a los medios de comunicación, el coronel PNP Harvey Colchado Huamaní, jefe de la Región Policial Lambayeque, mencionó que la motocicleta fue incautada y por su placa de rodaje se constató que ya había sido intervenida el 13 agosto de 2021 con dos personas a bordo por haber robado el teléfono celular de una persona.

“El personal de investigación de la Comisaría de César Llatas viene constatando, con las imágenes de las cámaras de vigilancia, el nombre de las personas intervenidas el año pasado y, de este modo, determinar si son los mismos delincuentes. Si son las mismas personas, se solicitará la detención preliminar de estos sujetos. La Policía hace su trabajo pese a que tenemos 400 policías aislados (casos sospechosos) y 172 con coronavirus ”, comentó.

La reincidencia de personas en actos delictivos se debe, en algunas ocasiones, a que la Fiscalía carece de suficientes elementos de convicción para sustentar un pedido de prisión preventiva y, posteriormente, lograr una sentencia condenatoria. Así lo dejó entrever Colchado Huamaní, quien hizo énfasis en que los agraviados no quieren declarar por temor.

“Queremos fortalecer todos los mecanismos que ofrece el Código Procesal Penal para no permitir más impunidad. Muchos agraviados no declaran por miedo, y en esto queremos fortalecer la declaración por testigos protegidos. Si no se tiene el testimonio de la víctimas, los argumentos para pedir una prisión preventiva pierden fuerza”, expresó.

En esa línea, el coronel PNP también mencionó que cuando sucede un robo en plena vía pública, son importantes las imágenes que graban las cámaras de seguridad, las cuales pueden estar ubicadas en viviendas o locales comerciales.

“Hace poco ocurrió un asalto similar en un zona de Chiclayo, pero los propietarios de dos inmuebles no quisieron facilitarnos las cámaras de seguridad que pudieron haber dado con los asaltantes. También pedimos el apoyo a la población para que nos den el material de sus cámaras de seguridad y avanzar con las investigaciones”, comentó.

Asimismo, Colchado Huamaní rescató que las autoridades policiales hayan retomado con el Ministerio Público la identificación de qué mecanismos pueden ser aprovechados a favor de las víctimas en cuanto a las denuncias por delitos como el robo agravado, hurto y otros.