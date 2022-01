Abogado piurano se pronuncia tras citación a Mark Zuckerberg

Piura. El abogado piurano Juan Mejía expresó tener confianza en ganar la demanda que entabló contra el creador y dueño de Facebook, Mark Zuckerberg, pues asegura que tiene todas las herramientas jurídicas a su favor. En la denuncia pide 300.000 dólares por concepto de reparación civil.

Como parte de sus argumentos, explicó que el propio dueño de Facebook incumple las normas de su empresa respecto a las sanciones de algunos usuarios.

“Facebook emitió un comunicado en el cual reconoció su error y dijo que, en efecto, ya no se prohibirá las publicaciones sobre el origen del coronavirus”, explicó a La República el abogado, quien también sostuvo que otros ciudadanos de diferentes países del mundo demandaron y le ganaron Mark Zuckerberg por hechos similares.

Efectivamente, la red social anunció el 26 de mayo del 2021 un pronunciamiento en el que señala que ya no restringirán dichas publicaciones “a la luz de las investigaciones actuales sobre los orígenes del COVID-19 y en consulta con expertos en salud”. No obstante, no menciona el reconocimiento de algún error.