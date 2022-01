¿Cuándo pueden intervenir los miembros de Serenazgo a un ciudadano?

Diariamente vemos, sea en nuestro distrito de residencia o donde estemos en ese momento, a uno o más miembros de Serenazgo que recorren calles y avenidas con la finalidad de mantener el orden y brindar asistencia a la ciudadanía en caso de emergencias.

No obstante, la labor del sereno, muchas veces, se ha visto envuelta en numerosas controversias, ya sea por la utilización de la fuerza a la hora de intervenir a los implicados o por la poca actuación ante un caso agravante.

Por ello, a raíz de la difusión de un video en el que se puede observar la intervención de un sereno hacia un joven que irrespetaba el toque de queda y que, debido a su agresividad, fue conducido a la comisaría, muchos se preguntan en qué circunstancias un miembro de Serenazgo puede intervenir o no y cuáles son las facultades que tiene este trabajador ante un caso similar.

De acuerdo con la ley N.º 31297, Ley del Servicio de Serenazgo Municipal, este personal edil “apoya en acciones de vigilancia pública y atención de emergencias de los gobiernos locales en su respectivo ámbito geográfico, así como también el auxilio y asistencia a la ciudadanía”, según el diario oficial El Peruano.

El gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Lince, Johanim Chuquillanqui, aclaró que el miembro de Serenazgo cumple una labor de apoyo a la Policía Nacional del Perú. “ Los serenos, de acuerdo a su reglamento, están de apoyo a las municipalidades para que puedan ayudar en el orden, atención al ciudadano, controlar la vía pública y a la gente que pueda estar haciendo alguna alteración. Más que nada es como un apoyo a la labor que hace la Policía Nacional”, indicó a La República.

En esa línea, Chuquillanqui señaló que la Policía sí tiene las funciones de intervenir, detener. “Para eso cuentan con la parte legal que los soporta para poder hacer uso de las armas y otros”, agregó. Por tanto, el sereno y policía no tienen las mismas funciones y capacidades. “Ellos (los serenos) no pueden hacer una detención. Que muchas veces vemos que el sereno captura, pero se trata de respaldar en la norma del arresto ciudadano”, añadió.

¿Qué es el arresto ciudadano?

El arresto ciudadano consiste en privar la libertad ambulatoria a otra persona solo en casos de flagrante delito. Asimismo, se debe dar aviso inmediato a la autoridad policial con la finalidad de que puedan tomar disposición sobre el interceptado. En palabras de Chuquillanqui, consiste en que “como ciudadano, si veo a alguien que está robando o está cometiendo un delito, yo lo puedo detener”. “Dentro de esa figura se acoge el sereno también para poder intervenir cuando ve que alguien está robando o asaltando y lógicamente comunicar inmediatamente a la Policía, quien procede realmente con la detención” , explicó.

En tanto, César Ortiz Anderson, especialista en seguridad ciudadana y presidente de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana (Aprosec), sostuvo que esta figura no se da abasto por la ola delincuencial que vive el país. “Ante la actual situación de inseguridad violenta que hoy vivimos nada será suficiente”, indicó.

Funciones de un sereno

A continuación, precisaremos algunas de las labores que brinda el personal del área de Serenazgo, según la ley N.º 31297:

Contribuir en el mantenimiento de la tranquilidad, orden y seguridad del vecindario, en el marco de los planes de acción de seguridad ciudadana de las respectivas municipalidades.

Vigilar y comunicar de forma inmediata a la PNP sobre situaciones o comportamientos irregulares o ilegales que se produzcan en su sector de vigilancia.

Colaborar en operativos conjuntos con otras instituciones vinculadas al sistema de seguridad ciudadana en casos de comisión de delitos, faltas, actos de violencia flagrantes y accidentes.

Colaborar con la Policía Nacional en el control del tránsito vehicular en caso de necesidad y urgencia (congestión, accidentes de tránsito, desastres naturales y otros eventos).

Obligaciones de un sereno municipal

Prestar el servicio de manera eficiente en el puesto de servicio o sector asignado, así como guardar la neutralidad respecto a las actividades de índole política durante el cumplimiento de sus trabajo.

Usar los bienes del Estado única y exclusivamente para el cumplimiento de sus labores.

Mantener reserva de la información que obtenga en el ejercicio de sus funciones. No le está permitido hacer declaraciones a la prensa, salvo que cuente con la autorización respectiva.

Informar inmediatamente a sus superiores y a la Policía sobre la comisión de delitos, faltas, accidentes y otros eventos de relevancia en el ámbito de la seguridad ciudadana.

Utilizar el uniforme y equipamiento básico necesario únicamente durante la realización de sus funciones.

Toque de queda: ¿qué hace el sereno cuando una persona incumple esta medida?

Según Ortiz, el miembro de Serenazgo, al ver a una persona incumplir el horario establecido por el Gobierno, puede “llamar a la Policía para que este pueda realizar la denuncia, ejercer el arresto o el trabajo que se deba hacer. El sereno no puede esposarlo. Si lo hacen, es por voluntad propia de ellos y correrían riesgo (de que el ciudadano lo denuncie)” , agregó en conversación con La República.

De igual manera, refirió que este trabajador edil no puede, ni siquiera, retener a un ciudadano. “Lo están haciendo (retener), pero si van a un análisis de ver si está bien o mal lo que hizo, está mal porque no pueden hacerlo. No tienen la facultad si no tienen un marco legal (...). En todo caso, si lo hacen, habría que entrar en un análisis de cada caso en especial”, opinó.

De igual manera, Ortiz Anderson señaló que un ciudadano tiene más facultad en retener a un delincuente que un sereno: “Entonces, es importante que los serenos comiencen a tener un criterio de protocolo de cómo intervenir”.

Protocolo de atención tras no acatar el toque de queda

El miembro de Serenazgo, al presenciar el incumplimiento del toque de queda por parte de ciudadanos, tiene los siguientes lineamientos de atención, según refirió Yohanim Chuquillanqui, gerente de seguridad ciudadana de la Municipalidad de Lince:

El sereno comunica a los infractores que se retiren a sus domicilios, ya que están infringiendo con la medida impuesta por el Gobierno.

En caso la persona haga caso omiso y se resista a cumplir con las disposiciones, el personal municipal da aviso inmediato a la Policía para que intervenga al ciudadano infractor.

En ese sentido, Chuquillanqui enfatizó que la labor del sereno es disuasiva: orienta, comunica, les indica al ciudadano a que respete el toque de queda. De otro lado, Ortiz sostiene que el miembro municipal sí podría realizar la intervención; no obstante, “el infractor no le va a hacer caso. “Si la ciudadanía irrespeta a la Policía, que es la autoridad, lo va a hacer con un sereno que sabe perfectamente que ni un marco legal tiene”, aseveró.

Patrullaje integrado

De acuerdo con Chuquillanqui Ospina, el patrullaje integrado se realiza con la presencia de un sereno de la municipalidad y un efectivo policial “que se desplaza por la zona e interviene inmediatamente (en caso sea necesario)”. De esta manera se fomenta el trabajo en conjunto entre ambas unidades.

El patrullaje integrado permite el trabajo conjunto entre el sereno y un efectivo policial. Foto: Andina

¿El sereno puede ingresar a un domicilio?

El miembro municipal no puede ingresar a ninguna vivienda, así lo indicó el funcionario edil. “Ni la Policía puede ingresar sin autorización fiscal o judicial, salvo que estemos en estado de emergencia como ahora”, sostuvo.

Falsa sensación de seguridad

Debido a que cumplen una función de apoyo a la Policía Nacional del Perú y, según la citada Ley N.º 31297, los serenos no pueden portar armas de fuego, así como tampoco accesorios o equipos no autorizados durante el cumplimiento de sus funciones. Ante esto, Ortiz apuntó que este personal edil brinda “una falsa sensación de seguridad” .

“El Serenazgo es una fuerza de seguridad pública que lamentablemente no tiene un marco legal que pueda actuar como un brazo auxiliar de la Policía, porque ese es realmente el objetivo: que (los serenos) apoyen a la policía. Pero sin armas y con un montón de limitaciones”, lamentó.