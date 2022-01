Tercera ola: ¿cómo tratar la COVID-19 en casa y cuándo se debe ir al hospital?

Con la variante ómicron, los casos por COVID-19 se han disparado en diversas regiones del país, incluido en Lima Metropolitana, donde ya es la predominante. Esta ola de infecciones, que alcanzó su pico el último domingo 9 de enero, ha hecho que los centros de salud se abarroten nuevamente.

Por ello, decenas de pacientes han optado por aislarse en sus viviendas los 10 días que establece el nuevo protocolo del Ministerio de Salud (Minsa). Ante esto, hemos recurrido a tres especialistas que explicarán qué pasos deben seguir las personas y sus familiares en esta situación.

Es importante recalcar que, a la fecha, más de 22 millones de ciudadanos en el país ya cerraron su círculo de protección frente a la COVID-19. Esto quiere decir que, en el caso de que se contagien, no desarrollarán síntomas graves que pongan en riesgo su vida.

Para el médico infectólogo Juan Villena, las personas que convivan con un paciente positivo deben seguir al pie de la letra las medidas de bioseguridad, en especial si llegan a tener contacto con el infectado. Cada vez que esto suceda, deben portar doble mascarilla. Si está dentro de las posibilidades, también se puede optar por una habitación ventilada.

El especialista explicó que, por el momento, en el Perú, no hay un tratamiento específico para tratar esta enfermedad; sin embargo, sí hay medicamentos que suelen usarse en estos casos, como por ejemplo, el paracetamol y el ibuprofeno. En esa línea, reiteró que la mejor opción será contactarse con un médico y no automedicarse.

“Este primero es para el dolor de cabeza, el muscular y la fiebre. Es buen analgésico y es bastante seguro. Es difícil que produzca molestias. Si la persona es adulta mayor, es preferible solo usar paracetamol. Si antes ya tomó ibuprofeno y no ha tenido problemas, entonces también podría utilizarlo”, indicó a este diario.

Expertos recomiendan que la habitación esté ventilada. Asimismo, los visitantes deberán portar doble mascarilla. Foto: Antonio Melgarejo Yaranga / La República

A lo que no se debería recurrir, señala Villena, es a los antibióticos como a la amoxicilina y azitromicina. “La gente los toma como si fuese un chiste y eso no debería seguir sucediendo”, cuestionó.

Al respecto, Pierina Vilcapoma Balbín, infectóloga del hospital regional Daniel Alcides Carrión de Junín, aclaró que los medicamentos solo deben tomarse si hay síntomas presentes. Asimismo, reiteró que lo ideal es recibir las recomendaciones de un médico.

¿Se debería sacar otra prueba luego de los 10 días de aislamiento?

El médico infectólogo consideró que esto no es necesario. Luego de los 10 días de aislamiento, la persona podrá hacer su vida con normalidad, detalló.

“Después de 14 días, la prueba será negativa. Y si fuese positiva, esto no tendría importancia porque ya no hay una carga viral que contamine a otra persona”, comentó el especialista.

Una opinión similar tiene Vilcapoma Balbín, quien aseveró que las pruebas antígenas, PCR, entre otras, no son necesarias para el seguimiento ni conclusión de la enfermedad, que, a la fecha, sigue azotando al país.

¿Cuándo se debería ir al hospital?

Las personas que tengan fiebre persistente y agitación continúa deben acercarse a un centro de salud por atención especializada. También si la saturación es menor a 96%. Para aislarse en la Villa Panamericana, se pueden contactar a través del 107 – opción 1. Esto está disponible para personas con o sin seguro.

¿Por qué se redujeron los días de aislamiento?

Desde el inicio de la pandemia, el tiempo de aislamiento se había establecido en 14 días; sin embargo, recientemente, el titular del Ministerio de Salud (Minsa), Hernando Cevallos, anunció que este periodo se reducirá a 10 días, tal y como se viene haciendo en otros países.

Ante esta nueva disposición, la infectóloga del hospital regional Daniel Alcides Carrión explicó que se debe a que la expulsión viral de las personas vacunadas con dos dosis disminuye.

“Es decir, la cantidad de días que voy a expulsar el virus cuando me contagie es menor si ya cerré mi círculo de protección”, expresó la especialista. En ese sentido, recalcó que esta reciente medida, por ahora, solo es válida en Lima Metropolitana y Callao, donde la taza de inmunización es alta.

Los casos por COVID-19 han aumentado; sin embargo, esto no ha sucedido con los fallecimientos. Esto es producto de la vacunación y dosis de refuerzo. Foto: La República

¿Qué alimentos se pueden consumir?

La licenciada Susan Fuentes Rivera, nutricionista del Centro Nacional de Telemedicina (Cenate) de EsSalud, dijo que en estos casos es fundamental la hidratación. Para esto, las personas deben tomar un promedio de ocho vasos de agua al día.

Asimismo, explicó que la alimentación debe ser equilibrada; es decir, se debe consumir todos los grupos de alimentos, incluidas frutas y verduras. Si el paciente tiene dolor de garganta, sus comidas deben ser blandas como puré, mazamorras o compotas.

“Cada paciente es individual. Nuestro sistema inmunológico es nuestra primera defensa cuando un agente extraño ingresa a nuestro organismo, ya sea virus o bacterias”, sostuvo la especialista.

Por otro lado, la experta precisó que cuando un paciente tenga COVID-19, es normal que se pierda el apetito. Si esto pasa, se deben fraccionar las comidas, por ejemplo, el desayuno se puede consumir en dos tiempos.

“Lo importante es que consuma sus alimentos. La idea es que se cubra sus requerimientos y coma su ración. Hay que tener en cuenta que no se les puede exigir que coman ni a los niños”, subrayó Fuentes Rivera.

¿Qué alimentos no deben consumirse?

Durante la infección por coronavirus, se deben restringir las comidas procesadas y ultraprocesadas, y los alimentos que vienen con alto contenido de azúcar y sal. En la lista roja también están los embutidos.

Recetas virales

Desde que la pandemia empezó, en redes sociales se han hecho virales diversas recetas que prometen “sanarte de la COVID-19″. Al respecto, la nutricionista de EsSalud aclaró que ningún alimento es milagroso y te sana del SARS-CoV-2. En su lugar, estos solo te ayudan a prevenir.

“Por ejemplo, los cítricos no te van a curar de la COVID-19, solo es algo preventivo. No está mal las combinaciones de ajo, cebolla y otros, pero no te van a curar, solo van a ayudarte a disminuir los síntomas de la garganta, los resfríos u otros malestares”, puntualizó. Por último, la experta considera que la alimentación balanceada debe prologarse hasta después de superar el coronavirus.