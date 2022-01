Decenas de personas pasan la noche en la calle a la espera de despistaje de COVID-19

En el Cercado de Lima, se registran extensas colas de ciudadanos en los exteriores del Hospital de Emergencias Grau, del Seguro Social de Salud (EsSalud), donde permanecen para alcanzar un cupo y realizarse la prueba de descarte de coronavirus.

A pesar de los síntomas como dolor de cabeza, fiebre y congestión nasal, decenas de personas no dudaron en permanecer durante toda la madrugada con la finalidad de ser atendidos por el personal de salud.

“Solamente entregan entre 35 a 40 cupos. Mínimo a las 4 de la mañana tenemos que estar acá haciendo la cola para alcanzar un cupo. Si no llegas, lamentablemente te van a decir que regreses por la tarde porque se entrega otro bloque”, comentó un ciudadano.

En algunos casos, trabajadores de empresas, quienes se encuentran con síntomas característicos de la COVID-19, también aguardan para obtener el examen de descarte.

“Si llegamos a las 3 de la mañana, ya no conseguimos cupos porque la cola es grande. Ahora, debemos estar desde las 10 de la noche”, comentó otro afectado.

En esa línea, los vecinos del distrito solicitaron mayor coordinación entre las autoridades sanitarias para que la atención mejore en los puntos de descarte COVID-19.

“Yo me saqué una prueba de laboratorio privado y salí positivo. Vine a recibir el tratamiento, pero me dicen que primero me tienen que sacar una prueba aquí. Desde el sábado estoy viniendo y no encuentro cupos, prácticamente hasta los síntomas se me están pasando”, señaló una vecina que labora en una planta de alimentos.