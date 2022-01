Arequipa: trabajadores de Construcción Civil realizan plantón por obras paralizadas

Trabajadores del gremio Construcción Civil acatan es jueves un plantón en los exteriores del Gobierno Regional de Arequipa, en reclamo a la paralización de obras.

“La gobernadora que ha asumido hace casi un mes funciones en el Gobierno regional no da ningún tipo de solución a la reactivación del sector construcción”, indicó Jesús Hancco, secretario de organización.

Los manifestantes bloquearon hasta las 10.00 a.m. el ingreso de personal de la entidad regional. A partir del ingreso de sus delegados para una reunión, es que permitieron la entrada de los servidores. Hasta el cierre de esta nota aún no concluía el encuentro.

Hancco detalló que hay dos proyectos paralizados: Villa Hermosa en Paucarpata y el colegio la Blanquita en Cayma. Actualmente, 80 trabajadores desempleados.

Refirió que el cambio de gerentes por parte de la gobernadora encargada de Arequipa, Kimmerlee Gutiérrez, habría ocasionado esta problemática.

“ En todas las gerencias del Gobierno regional están cambiando y en el tema Logístico no tenemos una persona que se haga cargo y de visto bueno a los requerimientos que están pidiendo los proyectos ”, refirió Hancco en entrevista con La República.

El dirigente señaló que existe una preocupación por la tercera ola de la COVID-19 que podría devenir en contagios en los obreros y al no existe un seguro de por medio por estar desempleados y no contar con recursos económicos, no podría acceder a un tratamiento y atención médica oportuna.