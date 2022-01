Arequipa: tomógrafo donado a EsSalud antes fue alquilado a S/3.4 millones

Los tomógrafos sirven para detectar el daño pulmonar en pacientes COVID-19 u otros diagnósticos como localizar tumores. El hospital Yanahuara (EsSalud) tenía un equipo con 12 años de antigüedad, con fallas y sin opciones de reparación.

En enero de 2020 y en sucesivas oportunidades, el entonces gerente general de la Red Asistencial Arequipa de EsSalud, Edilberto Salazar, solicitó con urgencia la necesidad de adquirir un nuevo tomógrafo debido a la inoperatividad del que tenían. La Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto de EsSalud aprobó la solicitud y que se inscribiría en el Registro Nacional de Inversiones (RNI). Se comprarían seis tomógrafos para diversos hospitales de segundo nivel. Uno de ellos era el Yanahuara a pedido de Salazar según la nota N°215-GRAAR-EsSalud del 24 de setiembre del 2020.

Por la emergencia sanitaria y tras contratación directa, el 4 de marzo del 2021, se firma contrato con la empresa Siemens Healthcare SAC para la compra de los 6 equipos por el monto de S/ 17 millones 634 mil 382. En base a esa contratación directa, un día antes, la sede central de EsSalud ya emite la Orden de Compra por un tomógrafo básico de emergencia por el valor de dos millones 213 mil 388 para destinarlo al hospital Yanahuara.

El 5 de marzo de 2020, Siemens Healthcare SAC acude al Yanahuara para la preinstalación del equipo. Sin embargo, esta no se realiza. El área de Ingeniería informó que el hospital ya contaba con un equipo tomógrafo indica Siemens el 28 de marzo.

¿Qué había ocurrido?

En febrero pasado, la empresa Cymed Medical instaló un tomógrafo en el establecimiento. Esto en base a la orden de compra por contratación directa de “alquiler-donación de un tomógrafo” de 28 cortes por seis meses. El alquiler costó finalmente tres millones 499 mil 999. Por mes se pagó S/ 583 333. Un monto mayor al nuevo equipo .

Extrañanamente, el 6 de diciembre de 2021, Cymed Medical entregó como donación mediante convenio el mismo equipo. El gerente, Edilberto Salazar,lo recepcionó de la empresa Cymed Medical representada por Gino Musso Savagge. El Seguro Social informó que el tomógrafo es de 160 cortes cuando la orden de compra para el alquiler refiere que lo pedido eran 128 cortes. El Cuerpo Médico y personal de EsSalud indicó que no hubo cambio de tomógrafo y el instalado fue donado.

El mismo Salazar, en la Nota N° 214-2021 que suscribe, confirma que el equipo alquilado es de 128 cortes. “...ya se encuentra ocupado por un tomógrafo axial computarizado de 128 cortes instalado en el febrero”, informó a la Gerencia Central de Operaciones de EsSalud el 5 mayo del 2021.

Pero, ¿Qué pasó con el tomógrafo que adquirió EsSalud? A la empresa Siemens Healthcare SAC se le indicó que la instalación se efectuaría de manera temporal en el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo (HNCASE). La Gerencia Central de Abastecimiento en mayo comunicó al gerente (e) de la Red Asistencial de EsSalud, Yuri Vilca, que la normativa Invierte.pe hace imposible esto.

El problema se extendió hasta los últimos meses del año. El director del hospital Yanahuara, Yilbert Zeballos, comunicó que para desinstalar el tomógrafo y colocar el adquirido por la central de EsSalud la empresa Cymed Medical señaló que se paguen todos los gastos. “Los eventuales daños (...) deberán estar cubiertos con una póliza”, precisó el médico. Siemens ubicó el tomógrafo en el HNCASE. La República intentó comunicarse con los representantes de EsSalud, tanto con Salazar como Vilca.

De igual manera con el director de Yanahuara para buscar la versión de la entidad. Sin embargo no respondieron.

Gremio de EsSalud Arequipa no aceptan nuevo gerente

La Federación Centro Unión de Trabajadores del Seguro Social de Salud (FED CUT EsSalud) en Arequipa no está conforme con la designación de Roberto Huarhua Ancalle, nuevo gerente de la Red Asistencial Arequipa. El representante del gremio, Julio Flores, señaló que definitivamente era necesario cambiar a Edilberto Salazar, pero no por alguien con el perfil de Huarhua. “Debería ser alguien de carrera, de preferencia arequipeño. Tenemos funcionarios de buen perfil, no necesariamente médicos. No estamos conformes porque tampoco se nos ha consultado”.

Resaltó que de manera peculiar y un día antes de dejar el cargo de gerente ejecutivo de EsSalud, Mario Carhuapoma, dejó en el cargo a Huarhua. Pidió al flamante gerente ejecutivo, Gino Dávila, evaluar esta designación.