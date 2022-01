Arequipa: síntomas similares al resfriado son sospechosos de coronavirus, según infectólogo

El infectólogo Carlos Vizcarra indicó que en esta tercera ola de coronavirus los síntomas similares a la gripe o catarro deben tomarse como sospechosos de la COVID-19. Indicó que con el avance de la variante ómicron los signos preliminares pueden ser similares con las enfermedades citadas.

“El catarro aparece más pronto, se parece a una gripe o a un resfriado”, expresó Vizcarra, quien es especialista del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo de EsSalud. No obstante, remarcó que estos signos en una enfermedad leve no debería durar más de seis días . Una duración mayor podría ser señal de un próximo agravamiento. El galeno considera que esto podría darse sobre todo en no vacunados.

Sobre la toma de pruebas, Vizcarra considera que estas solo deben tomarse a los 2 o 3 días de aparecidos los síntomas. Señaló que en asintomáticos, una prueba de antígenos o incluso una molecular, podría dar un falso negativo, pues el virus recién se estaría incubando.

El galeno remarcó que las personas con síntomas deben aislarse del núcleo familiar. También deben acudir al centro asistencial donde se determinará si deben acceder a la prueba de descarte.

Reforzar cuidados

En el escenario de incremento de contagios de la actual tercera ola, Carlos Vizcarra sostuvo que es momento de retomar la rigurosidad en cuidados como uso de mascarilla, desinfección de manos y distanciamiento.

Añadió que hay circunstancias que las personas pueden evitar, como las aglomeraciones que generan determinados espectáculos. Consideró pertinente el anuncio del ministro de Salud, Hernando Cevallos, de restringir la presencia de aficionados en los partidos de fútbol mientras siga el pico de contagios.