Surco: roban celular de 6.000 soles a joven por segunda a vez en menos de un mes

Dos delincuentes armados arrebataron los celulares de una pareja de enamorados que transitaban por la calle Monte de Caoba, en Surco. Uno de los dispositivos estaba valorizado en 6.000 soles.

En diálogo con Canal N, la joven agraviada detalló que, tras comprar en una farmacia, regresaban a una zona cercana a su vivienda, espacio en el que estacionaron la motocicleta de su pareja, cuando fueron sorprendidos por dos sujetos que circulaban a bordo de un vehículo similar.

“Baja un chico más alto que nosotros. Saca una pistola, de frente la rastrilla y nos apunta. Nos decía: ‘Dame tu celular, dame tu celular’. En ese momento, porque estaba nerviosa, no sabía dónde estaba mi celular. Él ya lo había visto. Metió su mano en mi cartera, sacó el celular, y apuntó a mi enamorado por el suyo”, declaró a Canal N.

Acto seguido, la mujer indicó que su dispositivo era un iPhone 12 Pro Max y que es la segunda vez que le roban el mismo modelo en menos de un mes.

Una familiar de la víctima aprovechó la presencia periodística en la zona para agregar que no es la primera vez que roban en esa calle. Según dijo, no viven con tranquilidad en esa vía, ya que no hay seguridad.

“A mi prima le han robado hace menos de un mes un iPhone, ahora otro iPhone. Así a cuántas personas les roban. Creo que deberían implementar mucho más la seguridad. Las cámaras no han registrado nada porque en esta cuadra no hay. Pido a la Policía que nos ayude a dar con el paradero de este celular”, agregó.

Durante la transmisión periodística circuló un patrullero de la Policía hasta en dos momentos. Al respecto, ambas mujeres señalaron que eso no suele ocurrir cotidianamente.