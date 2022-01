Incremento acelerado de contagios por COVID-19 en Cusco, Arequipa y Moquegua

Los contagios de Covid-19 se multiplican velozmente. En Arequipa, se detectaron más de dos mil casos en las últimas 24 horas, mientras que en regiones como Cusco y Moquegua se superaron los niveles alcanzados en la segunda ola. Según el último reporte de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa, de 9871 pruebas aplicadas, el 21% dio positivo. Es decir, se detectaron 2065 casos nuevos en las últimas 24 horas.

En el hospital Honorio se ocupa el 27% de camas para casos Covid-19. En UCI solo hay cuatro camas asignadas para pacientes con daño pulmonar y están ocupadas, las demás son de otras patologías. “Tanto es el temor que muchas personas vienen con su prueba antigénica positiva”, dijo el director del Honorio, Juan Carlos Noguera. Por día, las atenciones pueden variar de 45 a 80 personas.

En Cusco, el número de contagios por día superó el pico de toda la pandemia. Por dos días consecutivos se registraron más de mil casos cada 24 horas, aunque en el último reporte de la Sala Situacional de Covid-19 se registró 611 personas infectadas. Según la Gerencia Regional de Salud, la positividad pasó de 8% a 36% en el inicio de esta tercera ola. Sin embargo, en los hospitales como el Regional se registra una positividad de 80%. Igualmente, la hospitalización presenta un incrementó en los últimos días. De 30%, la Unidad de Cuidados Intensivos en dicho nosocomio llegó a 67%, solo dos camas están disponibles.

Ante este incremento acelerado, el gobierno regional del Cusco anunció algunas medidas para reforzar la vacunación. Desde hoy estará en vigencia el Decreto Regional 017 que exige el carné de vacunación con dos dosis para ingresar a instituciones públicas y privadas y mercados. Asimismo, se alista una jornada de vacunación casa por casa para este 23 de enero en la que participará el 100% del personal de salud. Urge cerrar brechas, sobre todo en el grupo etario de 12 a 29 años que alcanzó apenas el 57% con las dos dosis.

La preocupación por un nefasto escenario en las siguientes semanas, motivó un polémico pedido del gobernador regional del Cusco, Jean Paul Benavente. “Desde el Cusco pedimos al gobierno y al Minsa que implementen un tratamiento. En otros países ya están comprando medicamentos que minimizan la letalidad dela Covid”, expresó.

Moquegua y Tacna

En Moquegua, la Dirección Regional de Salud informó que en los últimos 7 días se han detectado 649 casos, de los cuales ocho han ingresado al Hospital Regional de Moquegua y dos han fallecidos. La última víctima mortal de 42 años con comorbilidad (obesidad), sin vacunas.

Además, el hospital Moquegua tiene cinco pacientes en la Unidad de Cuidado Intensivos por la infección al virus, lo que significa el 20.8% de las camas habilitadas para ese tipo de gravedad.

En Tacna también se ha reportado una muerte por el virus en el Hospital Hipólito Unanue. La Red de Salud, que administra 72 centros de salud y puestos, detectó el lunes 208 casos con síntomas. En diciembre, antes de Navidad, se reportaban en la Red de seis a diez casos diarios.

La médico Maruja García Mamani, sostuvo que están evaluando ampliar los horarios de vacunación para evitar colas y hacer frente a la tercera ola. ❖

Padres irresponsables arriesgan a los niños

El director del hospital Honorio Delgado, Juan Carlos Noguera, informó que entre el domingo 9 y lunes 10 de enero se han detectado a 11 niños menores de 8 años que dieron positivo a Covid. Ellos no han tenido complicaciones respiratorias. “Hay negligencia por parte de los padres por las fiestas en playas, por Año Nuevo, Navidad. No respetamos las normas, creemos que ya no estamos en pandemia. Les están permitiendo a los menores socializar con mayores y eso es irresponsable”, explicó.

Noguera resaltó que no se puede predecir si el menor presentará complicaciones respiratorias, porque el comportamiento fisiopatológico de la enfermedad es similar al del adulto.