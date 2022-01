Geresa: repunte de contagios de la COVID-19 en Lambayeque se debería a variante ómicron

El coordinador del plan Vamos a tu Encuentro de la Gerencia Regional de Salud (Geresa) Lambayeque, José Fernández Mogollón, manifestó que el incremento de casos de la COVID-19 en esta región se debería a la evidente circulación de la variante ómicron. Indicó que aunque este linaje no ha sido confirmado por el Instituto Nacional de Salud (INS) en esta localidad, su presencia sería innegable.

En declaraciones a los medios de prensa, el especialista detalló que a diario se realizan 1.200 pruebas de descarte del coronavirus en todo Lambayeque, de las cuales 720 a 840 resultan positivas (60-70%). Sostuvo que este escenario se asemeja al vivido durante el pico más alto de la segunda ola (abril del 2021). No obstante, se diferencia en la cantidad de fallecidos, que actualmente es mucho menor.

“Tenemos el reporte de que la variante que predomina en el 50% de casos secuenciados es la delta. Sin embargo, por el comportamiento tan exponencial de los contagios en estas semanas, no me llama la atención que se deba al linaje ómicron. A pesar que no está confirmado todavía por el INS en es nuestra región, ya tendríamos una transmisión comunitaria”, expresó.

Fernández Mogollón subrayó que actualmente la Geresa tiene una disponibilidad de 40.000 pruebas antígenas, las cuales son distribuidas a los puntos de descarte habilitados en centros de salud y otros espacios para atender la gran demanda de personas. En tanto, esperan un nuevo envío de 50.000 test de parte del Ministerio de Salud para reforzar la capacidad de respuesta.

Coordinador del plan Vamos a tu Encuentro de la Geresa Lambayeque, José Fernández Mogollón. Foto: Rosa Quincho/URPI-LR.

Finalmente, reiteró su invitación a la población a participar responsablemente del proceso de vacunación, debido a que más del 50% de los nuevos infectados que se detectan a diario carecen de una o dos dosis del inmunizante, lo que los ubica en una posible situación de presentar cuadros moderados o críticos por la enfermedad y requerir de la asistencia de una cama UCI y oxígeno.