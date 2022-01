Arequipa: 200 trabajadores del hospital Honorio Delgado no se vacunaron contra la COVID-19

En el hospital Honorio Delgado Espinoza de Arequipa, el 12% de médicos y administrativos, es decir, alrededor de 200 servidores , no quieren vacunarse contra la COVID-19.

Ante dicha situación, el nuevo director del nosocomio, Juan Carlos Noguera, se ha mostrado en desacuerdo con este grupo de servidores. A través de un comunicado, solo les dio plazo para hacerlo hasta el 7 de enero, de lo contrario, serían cesados.

La medida ha tenido impacto. Fuentes del nosocomio indican que ya varios se vienen vacunando. Noguera señala que evalúan aplicar el DS- 179-2021 para el grupo de profesionales que se resisten a la inmunización. Estos serían enviados a realizar trabajo remoto o se les aplicaría la suspensión perfecta.

En la Gerencia Regional de Salud

Fuentes de primera mano de la institución dieron a conocer que seis trabajadores tampoco se han vacunado . Asimismo, señalan que estos serían de las áreas de Logística, Epidemiología y Diremid, quienes realizan labores presenciales y desacatan abiertamente las disposiciones del DS 179-2021, que exige la vacunación completa contra la COVID-19 para los servidores del sector salud.

Aquellos que no se han vacunado amenazan con interponer denuncias y traer a la Policía si se les impide el paso. Unos apelan a su religión para no inocularse, otros recurren al dióxido de cloro, asegurando que ello los mantiene a salvo, lo cual, en realidad, no evita el contagio y puede ser perjudicial para quien lo use.

Su postura ha generado un conflicto interno entre los servidores vacunados. Se acusa al gerente regional de Salud, Christian Nova Palomino, de “falta de autoridad” y ponerlos en riesgo. En estos días se ha reportado que cinco trabajadores estarían contagiados con la COVID-19 en la Geresa.