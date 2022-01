Áncash: detectan perjuicio económico de más de S/ 284.000 en obra de saneamiento en Chacas

Un perjuicio económico de 284.625,08 soles detectó la Contraloría General de la República, en el Gobierno Regional de Áncash (GRA), como consecuencia de la inaplicación de penalidades y la no deducción de pagos por la ausencia del ingeniero residente en la obra de ampliación y mejoramiento de los servicios de agua potable y unidades básicas de saneamiento en los sectores de Quilla, Mashinca, Viejo Viscas, Patsmare, Quenhuan, Huallin, en el distrito de Chacas, provincia de Asunción.

El ente de control, a través de una nota de prensa, indicó que mediante el informe de Servicio de Control Específico 046-2021-2-5332, cuyo periodo de evaluación comprende del 16 de febrero de 2018 al 31 de diciembre del 2020, se determinó que funcionarios y servidores públicos del GRA aprobaron y liquidaron la obra sin aplicar penalidades por la no permanencia del ingeniero residente y tampoco dedujeron los pagos realizados por dicho concepto.

La comisión de control de la Contraloría evidenció que el contratista ejecutó la obra sin la presencia permanente del ingeniero residente debido a que laboraba como docente auxiliar a tiempo completo en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (Unasam). No obstante, la entidad no aplicó la penalidad correspondiente a pesar de que el coordinador de obra recomendó considerar las penalidades en el proceso de liquidación.

La Contraloría informó que los auditores consultaron a las autoridades locales de los centros poblados que habían firmado constancias donde acreditaban la permanencia del ingeniero residente en la obra. Sin embargo, los declarantes precisaron que dicho profesional fue visto en el lugar “de vez en cuando”.

Obra también contempló el mejoramiento del servicio de agua potable en Chacas. Foto: Contraloría.

La comisión de control determinó que el ingeniero residente no asistió a la obra 141 días, razón por la cual se debió aplicar las penalidades al contratista por la no permanencia de este profesional. Además, no correspondía ejecutar los pagos de residente de obra por ese periodo, pese a lo cual dichos pagos no fueron deducidos durante la liquidación de la obra a pesar de que en el 2019 la Contraloría General advirtió esta situación mediante un informe de visita de control.

Por este caso, dos funcionarios tendrían presunta responsabilidad penal y administrativa, por lo que el informe fue derivado a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción para el inicio de las acciones legales. También fue notificado al gobernador regional para las acciones administrativas que correspondan.