SMP: ofrecen S/ 500 de recompensa por hallar a perrito beagle que se perdió hace 6 días

“Estoy desesperada, ya he puesto anuncios por toda la zona, pero aún no tengo información”, relató Pamela García, quien desde hace seis días no tiene noticias de Kiyo, su perrito beagle de 6 años que se perdió en San Martín de Porres (SMP).

En comunicación con este diario, la joven contó que, a través de las cámaras de seguridad del municipio, logró observar cómo un hombre con mochila rosada se llevó al can del parque Simón Bolívar, que está en la urbanización Fiori.

“Lo han agarrado al perro y se lo han llevado. En segundos se ve cómo se lo llevan. Él tiene su collar con su placa de identificación. Ya hemos buscado por los parques, zonas aledañas, de día, tarde y noche”, contó la mujer.

Para obtener mayor información, la dueña de Kiyo le ha solicitado a los vecinos de su zona que le den acceso a las imágenes de las cámaras de videovigilancia del miércoles 5 de enero, día en que desapareció el perrito.

Perrito está mal de salud

Hace un par de meses, el can fue diagnosticado con gastritis, por lo que, además de sus medicamentos, recibe comida especial y balanceada. Por este mal, fue operado y ahora tiene una cicatriz en su barriga. También tiene marcas en sus patitas de un accidente que tuvo.

“Ha estado en un largo tratamiento y tiene una cicatriz en la barriguita. Debe comer sus alimentos exactos, sino le empieza a dar malestares”, relató la mujer.