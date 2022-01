Puente Piedra: pitbull ataca a un grupo de niños y muerde a uno de ellos en sus genitales

La noche del 31 de diciembre del 2021, minutos antes de la celebración de Año Nuevo, un pequeño de ocho años y sus amigos jugaban en una losa deportiva en Zapallal, Puente Piedra, cuando un perro pitbull lo mordió en el brazo y los genitales.

Según María Elena Ascaruz, madre del menor, quien se encuentra internado en el Hospital del Niño, el animal persiguió a todos los infantes, pero solo atacó a su hijo.

“Vino a la cancha y con 20 niños ha estado jugando. El perro estaba afuera de su casa, con los dueños, pero cuando comenzaron a disparar cohetes se desesperó y vino corriendo. Los demás tenían miedo y se corrieron, pero mi hijo no (...), fue así que lo atacó”, declaró a La República.

Debido a ello, tuvo cortes profundos en uno de sus brazos y en la parte superior de su zona genital, por lo que tuvo que ser operado. De acuerdo a su testimonio, fue sometido a una operación quirúrgica en la zona inguinal y le colocaron una sonda para que pueda miccionar. No obstante, esto le provoca un dolor profundo.

“De lejos nada más lo veo. No me dejan ingresar. Le duele cuando orina. Tres partes le han cocido. La doctora también me dice que necesita tratamiento psicológico, ya que en las noches llora, por tener pesadillas con el perro. Se despierta y se queda asustado”, agregó.

La progenitora también señaló que, tras el ataque, la propietaria del can escondió a su animal. Dijo que se haría cargo, por la presión de los vecinos, pero dos días después ya no se manifestó sobre el tema y comenzó a dejarle en visto los mensajes de ayuda que le enviaba por WhatsApp.

“Me dio 170 soles, pero voy diariamente al hospital; (además de) pasajes, comidas, medicamentos, ropa que debo comprar. No me alcanza”, añadió.

Los residentes de la zona, además de pedir justicia para el menor agraviado, manifestaron que esta no es la primera vez que el pitbull ataca a alguna persona, por lo que solicitan a la municipalidad a intervenir de inmediato.