Loreto: detectan perjuicio económico de más de S/ 1 millón en Municipalidad Distrital de Manseriche

Un perjuicio económico de 1 044 747,22 soles detectó la Contraloría General de la República en la Municipalidad Distrital de Manseriche, debido a que se pagó por partidas inconclusas, no ejecutadas y no se aplicó la penalidad por retraso injustificado en la culminación de la obra Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública de los Residuos Sólidos Municipales en la localidad de Villa Saramiriza, distrito Manseriche, provincia Datem del Marañón, región Loreto.

El ente de control, a través de una nota de prensa, indicó que en el Informe de Control Específico n.° 011-2021-2-5546-SCE, período de evaluación del 1 de setiembre de 2018 al 30 de setiembre de 2020, se evidenció que las algunas partidas del relleno sanitario manual y cerco perimétrico se encuentran inconclusas.

Manifestaron que, igualmente, otras partidas también del relleno sanitario manual, así como del cerco perimétrico, estructuras sanitarias y galpón metálico, no se ejecutaron, situación que denota un pago sin sustento ascendente a 639.579,76 soles.

Los auditores de la Contraloría informaron que de la verificación in situ al estado actual de la obra, se advierte que de las 12 partidas de trincheras del relleno sanitario manual, 11 no han sido culminadas, es decir, no se aprecia tuberías instaladas; la misma situación sucede con las partidas del Panel Informativo RSU, ya que el cálculo de los metrados ejecutados no guarda relación con la valorización aprobada y pagada.

La Contraloría evidenció que las partidas ductos de inyección, chimeneas, tratamientos para lixiviados y pozo de monitoreo del relleno sanitario manual no muestran ningún avance en su ejecución, al igual que las partidas de cerco perimétrico, ya que no hay contorno con alambre de púas, ni se colocó el cerco vivo con árboles nativos de la zona, por lo que la obra se encuentra sin protección ante el posible ingreso de personas no autorizadas o animales.

Asimismo, se advierte que las partidas de estructuras metálicas tampoco fueron ejecutadas, puesto que no se instaló la electrobomba autocebante monoblock y ni la distribución de la caja metálica con seis polos. Tampoco se encontró el tanque elevado de 1.000 litros. De igual forma, las partidas de galpón metálico, se valorizaron y pagaron sin sustento.

Informe de control fue entregado al titular de la Municipalidad Distrital de Manseriche. Foto: Gobierno del Perú.

Finalmente, se identificó que el municipio no renovó la vigencia del certificado de garantía del fiel cumplimiento del contrato, por lo que no se hizo efectiva la aplicación de penalidad por retraso injustificado (10% del monto del contrato), equivalente a 405.167,46 soles.

Por estos hechos, se determinó presunta responsabilidad penal y administrativa de tres exfuncionarios públicos. Los resultados fueron comunicados al procurador público especializado en delitos de corrupción, para el inicio de acciones legales penales, y al titular de la Municipalidad Distrital de Manseriche, para el deslinde de responsabilidades en el plano administrativo.