Arequipa: enfermeras caminan largos tramos para vacunar en Condesuyos

La labor de inmunización es incansable en Arequipa. Así lo demuestra personal de salud que labora en el distrito de Cayarani, correspondiente a la provincia de Condesuyos.

A través de varias fotografías, se captó cómo las enfermeras de la Red de Salud Castilla, Condesuyos y La Unión cruzan varios caminos rurales para llegar a la población que necesita inmunizarse contra la COVID-19.

Rápidamente, el hecho no pasó desapercibido para la Gerencia Regional de Salud de Arequipa, que resaltó la labor del personal sanitario. “ El proceso de vacunación contra la COVID-19 no se detiene en Arequipa , no importa recorrer grandes distancias con tal de proteger a la población más vulnerable contra el nuevo coronavirus”, destacó la entidad.

Muestra de la tenacidad de las enfermeras, se compartió un video donde ellas deben cruzar un riachuelo y cargar sus implementos en el hombro. Para la labor, una de las profesionales debe usar botas para evitar mojarse. Tras ello, se identifica a los pobladores que aún faltan completar sus dosis y se procede con los protocolos respectivos.

De acuerdo a la Geresa Arequipa, un total de 1 041 597 personas han recibido las dos dosis de la vacuna , 86.056 recibieron una sola dosis y 160.095 no han recibido ninguna dosis en la región. Este resultado forma parte del esfuerzo diario del personal de salud y la búsqueda del cierre de brechas.

Profesión y misión

En julio del 2021 se difundió un caso similar que se registró en la provincia de Castilla (Arequipa). Una brigada de la Micro Red de Salud Huancarqui cruzó el río Majes en un andarivel para vacunar a adultos mayores de 60 años que no podían movilizarse. El caso resaltó el trabajo del personal sanitario a nivel nacional e internacional.