Trujillo: cerca de 800 trabajadores municipales reclaman cumplimiento de pacto colectivo

Integrantes del Sindicato de Trabajadores Obreros de la Municipalidad Provincial de Trujillo (Sintro - MPT), llegaron al frontis de la comuna en la Plaza de Armas para reclamar por el cumplimiento del pacto de convenio colectivo del 2021, para mejoras laborales. De no ser escuchados radicalizarán sus medidas con una huelga.

“ Nuevamente estamos en las calles, no hubiésemos querido llegar a este extremo de exposición, de estar nuevamente en las calles. Nuestra propuesta es sindical, gremial, el no cumplimiento de nuestro pacto colectivo, 2021, 2022, se acerca la firma del 2023. Somos cerca de 800 agremiados los perjudicados ”, señaló a La República, Eduardo Abanto secretario del Sintro -MPT

“Hemos tenido una asamblea previa para llegar a reclamar hasta palacio, nos va costar un día de labores estar aquí reclamando nuestros derechos. Se ha esperado un año y el señor alcalde, José Ruiz, no quiere cumplir con los pactos. Los convenios colectivos se hacen para mejora de todos los agremiados. Por ejemplo, el refrigerio, vales de alimentación, movilidad, uniformes, sepelio y luto entre otros ”, agregó.

PUEDES VER Trujillo: realizan visita de campo para conocer diseño de solución de quebrada El León

De no darse una solución a sus reclamos los trabajadores han anunciado que este lunes 17 de enero estarían radicalizando sus protestas con una huelga.

“Si no se llega a cumplir, nosotros queremos dialogar con el alcalde y funcionarios, tenemos la buena voluntad y si no se cumple se realizará una huelga. Ya una vez se firmó una acta y no se cumplió, por eso si otra vez nos mienten ya tomaremos medidas más radicales de protesta”, expresó.