Gobernadora de Arequipa evalúa permanencia de Christian Nova al frente de Gerencia de Salud

Este lunes, la gobernadora regional encargada de Arequipa, Kimmerlee Gutiérrez Canahuire, señaló ante la prensa que se encuentra evaluando la permanencia del médico Christian Nova Palomino al frente de la Gerencia Regional de Salud.

Los cuestionamientos sobre el funcionario son graves: según un informe de la Contraloría General de la República, durante los meses de mayo, junio y julio del 2020 se pagó una bonificación extraordinaria a 167 servidores (entre empleados y funcionarios) que hacían trabajo remoto cuando esta era para personal de salud y administrativo de primera línea de lucha contra la pandemia.

De acuerdo al ente, el perjuicio económico al Estado ascendió a S/ 321.840. Las responsabilidades recaerían en el gerente regional de Salud, Christian Nova Palomino; Jacinto Armando Calderón Vera; y Janet Medina Portal. Los dos últimos eran funcionarios del área de Recursos Humanos.

La gobernadora señaló que tomaron conocimiento de estos hechos y que están revisando cada caso. “Vamos a evaluar esta semana porque se está pidiendo los descargos de los temas” , refirió.

No obstante, la autoridad consideró que no sería lo adecuado, puesto que la región se encuentra frente a una tercera ola de COVID-19.

Inicio de clases

Respecto al próximo inicio de clases que, según el Ministerio de Educación, será el 29 de marzo, Gutiérrez indicó que no todos los establecimientos están en condiciones de recibir a los alumnos, por lo que revisará la elaboración de fichas técnicas para comenzar con la refacción de los planteles. “Soy de la idea que los niños no pueden iniciar las clases si no tienen los buenos colegios”, dijo.

Finalmente, informó que también dispuso el cambio del jefe del Centro de Operaciones de Emergencia Regional y del jefe del área de Mantenimiento.