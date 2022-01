Exjefe de la PNP sobre joven que insultó a agentes: “La Policía debió conducirlo a la comisaría”

En Miraflores, un joven lanzó insultos racistas contra unos policías y serenos luego de que fuera intervenido por infringir el toque de queda. Ante esa situación, el exdirector de la Policía, Eduardo Pérez Rocha, señaló que la intervención de la Policía debió conllevar a un traslado del joven a la comisaría.

“Está yendo en contra de las medidas del estado de emergencia. Este señor está sin cubrebocas, insulta a los policías, quienes (al principio) no intervinieron, diciéndoles corruptos, motivo para que inmediatamente lo lleven detenido, pero todavía se da el lujo de decir que llamará a su padre”, dijo a Buenos Días Perú.

PUEDES VER: Ministerio de Cultura condena discriminación de joven miraflorino contra serenos y policías

El exfuncionario indicó que, de acuerdo al decreto, se debió conducirlo a la comisaría por faltamiento a la autoridad, incumplimiento del uso de mascarilla y no haber estado en sus cabales.

Finalmente, Pérez Rocha afirma que el caso no está cerrado, puesto que “Inspectoría debe investigar el asunto”. Aseguró que hay un divorcio entre el Ministerio Público que no cumple con sus funciones debido a que no están asistiendo a la comisaría por el riesgo de contagio.

El último sábado 8 de enero se difundió un video en el que se observan actos discriminatorios, racistas y clasistas contra las autoridades por parte de un joven, quien aludió a su estatus social. El hecho ocurrió durante el toque de queda en la cuadra tres de la calle Lord Cochrane.

Asimismo, los serenos intentaron trasladarlo a una comisaría; sin embargo, el hombre puso resistencia y comenzó a lanzar insultos racistas contra los efectivos. Además, alegó que su padre tenía influencias.

No obstante, las autoridades se comunicaron con el padre del agresor, quien no aprobó la actitud de su hijo, perdió los papeles y le tiró una cachetada al joven, lo que generó un círculo de violencia; no obstante, el progenitor acusó a los policías de “hacer un circo” y que no deberían llevar a su hijo a la comisaría.

Ministerio de Cultura condena discriminación de joven miraflorino contra serenos y policías

Por medio de su cuenta de Twitter, el Mincul resaltó que se observa una situación clasista y de discriminación por condición económica y menosprecio en perjuicio de los serenos y policías, quienes intervinieron al joven por no respetar las normas en pleno estado de emergencia.

“Condenamos todo acto de discriminación, el cual atenta contra los derechos y libertades fundamentales del ser humano, así como contra su dignidad. (...) Hacemos un llamado a las autoridades competentes a sancionar de manera efectiva y enérgica, de acuerdo a ley, este tipo de acciones. Construyamos unidos un mejor país, sin discriminación”, añadió.