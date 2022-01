COVID-19: ciudadana china no puede vacunarse porque carnet de extranjería figura con otro nombre

Ante el crecimiento de casos de COVID-19 y la llegada de la tercera ola pandémica debido al aumento de infecciones por la variante ómicron, cientos de ciudadanos acuden a inocularse contra el nuevo coronavirus.

Ese fue el caso de la ciudadana china Mii Siu Lu Li, quien vive en Lima hace 38 años y quiso acceder a las dosis, pero se llevó con la sorpresa de que no puede recibir ninguna de las vacunas contra la COVID-19 puesto que su número de carné de extranjería figura con el nombre de otra persona.

Ella señaló que desde hace meses acude a distintos puntos de vacunación y en ninguno se le ha permitido vacunarse. Cada vez que ella entrega su carnet, el personal le indica que este ya está inscrito con el nombre de una menor y figura que ya tiene las dos dosis de la vacuna.

“Yo hago mis colas y al llegar, me rechazan o me botan. Es un problema el no tener vacuna. No puedo salir, me expongo yo y a mi familia. No puedo hacer ningún trámite”, dijo a RPP Noticias.

No obstante, la ciudadana china precisa que cuando hace la verificación en la página del Ministerio de Salud, figura que no hay resultados.

“He ido a varios centros de salud y todos me han negado la vacuna. Cuando digitan mi número, aparece el nombre de otra persona, y en el Minsa, que no tengo ninguna vacuna”.

Finalmente, ella instó a las autoridades a arreglar su situación puesto que tampoco puede acudir a espacios cerrados al no contar con ninguna de las vacunas.