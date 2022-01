COVID-19: ¿por qué algunos vacunados ingresan a UCI (y no es que las vacunas no funcionen)?

Con una tercera ola en Perú y los casos por coronavirus al alza, los pacientes no vacunados son los más afectados, al no contar con ninguna protección. Sin embargo, hay una cifra menor de inmunizados que llega a UCI, pero su estadía allí no es porque la vacuna no funcione.

La situación es aprovechada por los antivacunas que desinforman sobre los beneficios de las dosis. Por ello, en esta nota, te explicamos por qué un inmunizado llega a cuidados intensivos y la importancia de vacunarse contra la COVID-19.

Importancia de la vacunación

En diálogo con La República, Carlos Lescano, presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva (Sopemi), recalcó que las vacunas fueron desarrolladas con la cepa original del coronavirus, con una efectividad del 90%. Sin embargo, a partir de la aparición de variantes, esta disminuye.

Pese a ello, el proceso de inoculación contra la COVID-19 ha demostrado ser beneficioso para contrarrestar los casos graves y fallecimientos. Tal es así que esta tercera ola de COVID-19 sigue afectando a quienes no presentan esquema de vacunación y los decesos continúan a la baja.

“Siempre hay un margen de personas vacunadas que pueden llegar a cuidados intensivos y riesgo de fallecer. Con las nuevas variantes, sobre todo la delta, la efectividad (de las vacunas) ya no es del 90%, sino del 85%, entonces, ese margen es un poco mayor de lo que era antes, pero sigue siendo menor con respecto al de los vacunados ”.

Casos y fallecimientos por COVID-19. Foto: Juan Carbajal

Cabe precisar que, al 8 de enero, según datos abiertos del Ministerio de Salud, la cifra de fallecidos continúa a la baja, lo que evidencia la importancia de vacunarse.

Vacunados en UCI: grupos vulnerables y enfermedades no tratadas

Los vacunados que ocupan una cama de cuidados intensivos presentan ciertas características que conllevan a un desarrollo más grave de la COVID-19. ¿En qué situaciones ocurre eso?

Según Lescano, los pacientes en este panorama son aquellos con enfermedades no tratadas o más vulnerables, particularmente que padecen de diabetes mal controlada, hipertensión, cáncer o emplean medicamentos que bajan sus defensas.

“Si uno compara con los vacunados inicialmente, hay un pequeño incremento, por las variantes, y también hay población que no ha recibido la dosis de refuerzo ”, subrayó.

Asimismo, reiteró que los pacientes inmunizados en UCI no cuentan con dosis de refuerzo, presentan enfermedades y son mayores de 60 años . “Por eso, incidir en la dosis de refuerzo, pues se reduce la efectividad de las vacunas después de meses de aplicación de la segunda”, acotó.

En la actualidad, detalló que los no vacunados ocupan el 70% a 90% de camas UCI, cuya mayoría oscila entre la edad de 20 y 40 años. En una menor cantidad se encuentran los vacunados con las características antes señaladas.

Hasta el 8 de enero, la ocupación de camas UCI alcanza las 938 personas, mientras que el número de hospitalizados, 4.578.

Contra la desinformación y los antivacunas

A la fecha, según Lescano, se desconoce si los pacientes que ingresan tienen una variante u otra; sin embargo, es probable que la mayoría ingrese por delta, debido a que ómicron aún no logra que los enfermos ingresen a UCI, pero sí pueden hospitalizarse o internarse.

No obstante, el especialista reiteró que los vacunados en UCI siguen siendo una cifra menor a comparación de los no vacunados . Incluso, en el área de cuidados intensivos, lo no inmunizados desarrollan cuadros más severos.

“Es más, dentro de la unidad UCI, aquellos que se nos hacen más difíciles son no vacunados. Dentro de la UCI, hay una diferencia, con cuadros severos difíciles de manejar”, agregó.

Así también, volvió a insistir en mirar las cifras y observar cuánto han disminuido los casos graves y fallecimientos.

“Si hablamos de 1.000 vacunados y 1.000 no vacunados. De los vacunados, vemos que quienes van a UCI son 10 personas, con enfermedades y mayores de 65 años. Pero de los no vacunados, más de 100 irían a UCI, y tienen esa característica, mayores de 65 años y con enfermedades. Siempre, el riesgo de estar en UCI con cuadros graves es mayor en los no vacunados ”, ejemplificó.

Lescano precisó que los antivacunas solo se fijan en el número de vacunados, pero no observan el panorama completo y cuántas personas logran salvarse la vida.

“Lo que pasa es que los antivacunas miran ese porcentaje menor de no inmunizados, pero no miran el número de no vacunados en UCI, porque no les conviene. Ellos tienen más riesgo de fallecer”, precisó.

Doble responsabilidad

Para prevenir que los vulnerables vacunados vayan a UCI, el presidente de Sopemi exhortó mantener las medidas de bioseguridad ya conocidas: distanciamiento, evitar aglomeraciones, usar mascarillas, entre otras.

“Con las personas vulnerables hay doble responsabilidad, además de estar vacunados, debemos usar la mascarilla. Pero también hay una responsabilidad de la familia, porque pueden haber jóvenes no vacunados, antivacunas o vacunados en reuniones sociales, que son los que transmiten la infección a personas vulnerables. Esto es una responsabilidad de familia: proteger ”, finalizó.

En ese panorama, el mensaje es claro: vacúnese.