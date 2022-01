Callao: cantante denuncia que falso promotor la estafó y le robó más de S/ 4.000

Con información de Grace Mora / URPI-LR

Le quitaron sus herramientas de trabajo. La cantante Canela Alvarado tiene una serie de contratos y presentaciones para estos días; sin embargo, no podrá cumplir con ellos debido a que el último domingo 9 de enero le arrebataron varios de sus instrumentos que están valorizados en más de 4.000 soles, en el Callao.

La artista se mostró indignada porque un promotor que conocía de otros eventos la estafó y la llevó hacia los delincuentes . Según detalló, el hombre le pidió que asista a una actividad; no obstante, cuando se dirigían a ella, tres hampones encañonaron a su esposo, lo amenazaron y obligaron a entregar todas las pertenencias.

“Mi esposo les dijo que por favor no nos quite nuestros celulares, pero los delincuentes le rastrillaron el arma en la cara. […] Nosotros hemos seguido al promotor, pero me dijo que no denuncie porque si no me voy a morir. Me mostró un arma”, relató la cantante a La República.

Hay más víctimas

Según la trabajadora, hay más artistas que han sido víctimas de este sujeto, quien se presenta como un próspero promotor. Los agraviados estarían en Lima y Callao y no habrían procedido con las denuncias por las constantes amenazas del individuo.

“En Callao y Lima hay más personas a las que le ha hecho lo mismo. Este hombre manda a amenazar y les dice que van a amanecer muertos. Esto no puede seguir así. Somos personas que no nos metemos con nadie”, añadió la afectada, quien recalcó que no le iban a pagar en la actividad del último domingo.

Tras sufrir el robo de sus pertenencias, Canela Alvarado también se enteró que el hombre había estado en la cárcel por asaltar con un arma blanca. “Nos informaron que estuvo preso”, detalló.

Están recibiendo amenazas

La cantante reveló que ella y un reportero del Callao han recibido amenazas en las últimas horas, por lo que temen por sus vidas. Ante esto, se han acercado a las autoridades del distrito para informarles.

“Un reportero del Callao ya está poniendo su denuncia por un audio que le llegó, donde le dicen que quite mi denuncia de su página. El sujeto se hizo pasar como otra persona”, enfatizó.