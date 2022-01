UPC separa a profesor denunciado de violación y acoso por varias mujeres

La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) separó preventivamente al jefe de prácticas del curso de Taller de Fotografía Periodística que dicta la casa de estudios, tras ser acusado de violación y acoso por varias jóvenes. La denuncia, que se hizo pública en el Instagram, fue respaldada por otras mujeres, quienes se sumaron con sus testimonios sobre los momentos de violencia que habían pasado con él.

La universidad informó que la separación preventiva de Luis Cáceres Álvarez se realiza en cumplimiento de lo establecido por el Reglamento para la Prevención e Intervención en casos de Hostigamiento Sexual, que debe tener toda espacio educativo de acuerdo a la ley 27942. Además, menciona que llevará un proceso de investigación que protegerá la privacidad de las denunciantes.

Las denuncias

La primera denuncia pública, realizada contra el profesor de la UPC, se compartió este viernes 7 de enero mediante la cuenta de Instagram de una de las agraviadas. La joven contó haber sido obligada a tener sexo por el también trabajador de Tv Perú.

“Yo quería salir debajo de él, pero él me penetró por atrás sin mi consentimiento. Jamás le dije que deseaba eso. Yo grité e hice lo imposible para salir e ir al baño (...) Luego, me retuvo en la habitación para ‘remediar su error’ y no pude irme de lugar. Solo atiné a decirle que no era la chica que buscaba, actué como si yo fuera poca cosa para que me dejara ir”, escribió en su testimonio.

A esta publicación, se sumaron varias jóvenes confirmando el actuar violento y machista de Cáceres. Una usuaria le escribió a la primera agraviada para contarle su experiencia con el denunciado. “Me obligaba a darle sexo oral. Yo no quería y aún así me manipulaba. Fue mi primer enamorado y también fue el primer hombre que hizo que odie mi cuerpo. Me maltrató psicológicamente”.

En su Twitter, la periodista Alejandra Thais mencionó que existen 13 denuncias hacia el docente de la UPC y publicó más testimonios que confirmaban el actuar violento y manipulador del profesor. Varias usuarias advirtieron que tengan cuidado con el denunciado, puesto que se encuentra en apps de citas como Tinder.

Según la página web de la Editorial UPC, Luis Cáceres Álvarez está “maestrando en Antropología por la UNMSM. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la UPC. Autor de La Catedral del Criollismo. Guardia Vieja del siglo XXI (UPC 2017). Actualmente, trabaja en TVPerú Noticias y es redactor de FOT. Revista Peruana de Fotografía e Investigación Visual”.

Tv Perú suspendió labores de Luis Cáceres

TV Perú, el canal donde trabaja Luis Cáceres Álvarez, también se pronunció sobre el hecho y suspendió las labores del acusado “como medida preventiva hasta el esclarecimiento de los hechos”, según un comunicado que publicó en las redes sociales.

“Asimismo, se ha dispuesto dar parte a las autoridades para que, en el marco de sus competencias, realicen las investigaciones correspondientes”, agregaron.