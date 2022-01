Falta de especialista en hospital de Tumbes retrasa intervención a paciente de gravedad

Los familiares de Francisca Chuquihuanga, de 74 años, enfrentan angustiosos días desde el inicio del año 2022. El pasado 1 de enero, la adulta mayor sufrió una caída producto del ataque de unos canes, al salir de su vivienda ubicada en la región de Tumbes.

Al día siguiente, la ciudadana fue trasladada al Hospital Regional II - 2 Jamo, donde se le diagnosticó contusiones cerebrales múltiples e hidrocefalia, para lo que se requería la intervención de un neurocirujano. Sin embargo, el nosocomio no cuenta con este tipo de especialista, por lo que la paciente lleva ya ocho días a la espera de una intervención médica.

“Nos parece una negligencia que aún no pueda ser intervenida. Solicitamos su traslado hacia un hospital que cuente con el especialista, pero hasta el momento no recibimos una respuesta. Mi tía y su hija son personas pobres y tememos que ella pueda morir si no es intervenida rápidamente”, comentó Elena Zamudio, sobrina de la adulta mayor.

Solución

El director del hospital regional, Hugo García, indicó que desde hace unos días se pusieron en contacto con un neurocirujano de la región de Piura, quien manifestó que sería un riesgo el traslado de Chuquihuanga. “Recomendó que lo mejor sería realizar la intervención en el hospital. La paciente se encuentra en estado de trauma, pero por el momento está estable”, explicó.

Para el día de ayer, sábado 8 de enero, se había planificado la llegada del especialista al nosocomio, sin embargo, debido a problemas personales este no se habría presentado en la fecha prevista. “Al no ser parte de nuestra planilla de trabajadores, no podemos disponer de su tiempo” , acotó.

Asimismo, el médico añadió que se requiere de un material con el que no cuenta el hospital, ni se vende en la región, por lo que el especialista piurano sería el encargado de adquirirlo.

Por otro lado, mencionó que se tenía prevista su llegada para la tarde de este domingo 9 de enero, no obstante, hasta el cierre de esta nota, García aún no recibía una confirmación por parte del neurocirujano.