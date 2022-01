Expediente de hospital de Puno se hizo en Lima sin advertir presencia de río en subsuelo

La construcción del hospital Manuel Núñez Butrón de Puno, obra adjudicada a un consorcio chino por 329 millones 373 mil 420 soles, no se concretizó. La mala calidad del expediente técnico fue una de las razones. Contraloría General de la República, determinó que los profesionales, a cargo de la elaboración de estos documentos, trabajaron desde Lima. No viajaron a Puno para levantar in situ la información.

La obra hospitalaria, si bien fue licitada, no inició por deficiencias en la cimentación. Eso debía advertirlo el expediente.

El consorcio chino Manuel Núñez Butrón, que ganó la buena pro, informó al Gobierno Regional de Puno (GRP) que bajo el suelo del proyecto discurría un río que nunca fue advertido en los estudios técnicos. La opción era iniciar la infraestructura sobre pilares de concreto (pilotes). Mientras que los estudios realizados contemplaron vaciado de concreto. No hubo acuerdo entre la ejecutora y la entidad regional porque los pilotes costaban más de 25 millones de soles. Finalmente se anuló el contrato porque también la licitación tuvo indicios de corrupción.

Se gastó a la mala

La República tuvo acceso al informe de auditoría N° 19338-2021-CG/MPROY-AC de Contraloría General de la República. Este documento da cuenta que el responsable de los estudios es el arquitecto Carlos José Beltrán Pérez.

El expediente técnico fue elaborado por administración directa en la gestión del exgobernador Juan Luque Mamani. Se financió gracias a un convenio entre el gobierno regional y Ministerio de Salud. Este sector destinó 3 millones 170 713. 82 soles.

El fondo literalmente se gastó sin límites. Según Contraloría, seis especialistas responsables de expediente técnico, nunca trabajaron en Puno. “Su labor fue desarrollada en la ciudad de Lima, a excepción del especialista de estructura y seguridad (…) quienes indicaron que por los menos viajaron una vez a la ciudad de Puno”, refiere el informe.

Fantasma

Pero existe un detalle aún más grave. Roger Taco Apaza, fue considerado en la planilla como especialista en metrados y presupuesto. Este le informó a la Contraloría que nunca participó de los estudios.

El órgano fiscalizador determinó además que Carlos José Beltrán Pérez, captó personal sin cumplir determinados requisitos y sólo se les asignó funciones vía memorándum. Para la Contraloría, ninguno era competente para la dimensión del proyecto.

También se detectó que los diseñadores del expediente técnico, a criterio de Carlos José Beltrán Pérez, se beneficiaron indebidamente de Compensación por Tiempo de Servicio (CTS) por un total de 164 mil 369.97 soles. Este beneficio sólo les corresponde a los servidores nombrados, mas no a quienes cumplen servicios específicos.

Estos pagos indebidos fueron planteados por Carlos José Beltrán Pérez, y aprobados por diversas gerencias del Gobierno Regional. Las coordinaciones se hicieron con el exgerente de Infraestructura Arnaldo Yana Torres, hombre de confianza de Juan Luque Mamani.

Germán Alejo, actual gobernador encargado, indicó a La República que la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios, tiene a su cargo la investigación del caso y aseguró que dispuso a la Procuraduría Regional tomar las acciones legales que sean necesarias. Aseguró que lo sucedido en torno a cómo se manejaron los estudios evidencia que la mayor obra de envergadura de Puno, terminó manchada de corrupción en distintas etapas.