Estafas en departamentos y casas de playa: supuestos propietarios piden adelanto y luego desaparecen

Gisell Botiquin y Ruth Vicherres son dos ciudadanas que fueron estafadas por una red criminal de alquiler de departamentos o casas de playa en exclusivos balnearios de Lima. Todo empezó en una búsqueda por redes sociales, donde se ofrecen alquileres por temporada de verano. En el primer contacto, los supuestos propietarios o agentes inmobiliarios piden un depósito para separar los días de alquiler. Luego desaparecen con el dinero.

De acuerdo al reportaje de Punto final, Botiquin comentó que vieron un anuncio en Facebook que decía “Casa en Punta Hermosa” publicado por Irina Delred. El precio por el fin de semana era 2.500 soles con disponibilidad inmediata.

Las redes sociales donde estafadores publican los anuncios de los departamentos o casas de playa. Foto: captura de Punto Final/Latina

“Cuando le escribimos, la persona nos dio confianza de que sabía de lo que estaba alquilando. Mi novio hizo el depósito al número de cuenta que nos dio donde aparece el nombre de Romina Regrat. Después del pago, nos ofreció que veamos el departamento en Punta Hermosa. Un lunes mi novio camino a Punta Hermosa le estuvo llamando para decirle que estaba llegando para visitar la casa y no nos contestó nunca mas”, explicó.

PUEDES VER: Denuncian que antivacunas aparecen como inmunizados en sistema de Minsa gracias a mafias

Ese mismo día que la joven era estafada, Ruth Vicherres se contactaba con el supuesto propietario de un departamento de la playa Chocalla en Asia. La mujer quería recibir el Año Nuevo con su madre. Buscaban realizar un alquiler el 31, 1 y 2 de enero.

“Era una casa en la playa Asia que quedaba en el kilómetro 92,5 y estaba libre, tenía piscina, parrilla, era lo que estábamos buscando. En ese momento casi todo ya estaba copado. Me dijo que estaba pidiendo la mitad de 1.500 por los tres días más 300 de la garantía. Le dije estaba ‘bien’ y le deposité la mitad. Antes le pedí una foto del DNI físico. Me mandó la foto y el número de la cuenta salió a su nombre, me generó confianza”, relató.

El supuesto propietario la citó en el departamento para que vea las instalaciones. Después de una hora en la puerta del supuesto inmueble que había alquilado, confirmó que la habían estafado. “Llegué, lo esperé, me mandó dos veces su ubicación real, me decía que estaba por el malecón pero las llamadas no entraban, le escribía al WhastApp y no contestaba”, añadió.

Clonaron el número de una víctima para recibir los depósitos

Pero, ¿quién es Romina Regrat? Punto Final se contactó con la joven, quien denunció en redes sociales que le habían robado su laptop. “Me robaron una laptop y en esta laptop yo tenía toda la información sobre tarjeta de créditos y toda mi información, justo en la puerta de mi casa. Puse la denuncia de las cosas que han pasado”, detalló.

Consultada sobre por qué no había bloqueado su número, la mujer respondió que había sido clonado. “El numero ha sido clonado, a mis amigos le han estado pidiendo dinero. Yo no he hecho nada, me dedico a trabajar. Nunca me he dedicado a estafar a nadie. No sabía que tenía que bloquearlo”, acotó.

En tanto, Mariana Navascués, propietaria del inmueble en Asia, se mostró indignada por el robo de las fotos de su casa de playa por la red criminal de estafadores.

Las casas de playa que son alquiladas por estafadores. Foto: captura de Punto Final/Latina

“La casa tiene su página en redes sociales y siempre la alquilo en verano, pero nunca me había pasado esto. Me sentí ultrajada, mal por la gente que había sido estafada. Me robó mis fotos. A las personas que les voy a alquilar siempre les pido un 50% de adelanto, pero apenas depositan les mando un contrato con mi DNI y firma. El otro porcentaje me lo pagan cuando llegan y firmamos otro contrato”, comentó.

¿Cómo operan los estafadores de casas de playa?

El coronel PNP Edgardo Huamán, jefe de división de Estafas, precisó que el modo operandi de estos delincuentes es a través de publicaciones falsas en redes sociales. “Publican anuncios en redes sociales como es el caso de Facebook, en Market Place, avisos de alquileres de playas, entre 600 y 800 soles, y uno cuando hace clic al link les arroja datos del vendedor y se ven unas imágenes espectaculares”.

El agente recomendó a los ciudadanos que, antes de alquilar una casa o departamento en la playa, verifiquen si existe la casa. “Lamentablemente hay que ir al lugar y ver si está en alquiler, verificar quién es la persona, sus amistadas, para determinar si están siendo estafados o no”, concluyó.