Cercado de Lima: cúster impactó contra puente en plena avenida Alfonso Ugarte

Con información de Giuliana Castillo/ URPI-LR

Una cúster de placa A1R-726 estuvo a punto de caer del puente Quilca en la avenida Alfonso Ugarte, en Cercado de Lima. Según información de La República, el vehículo chocó contra otro bus, lo que provocó que pierda el control e impacte contra el borde de concreto de la conexión. El conductor y el cobrador se dieron a la fuga.

Los heridos de la unidad con ruta Ventanilla-Ancón fueron trasladados al hospital más cercano al presentar algunas contusiones. Una de las pasajeras, la señora Carmen Correa, comentó que el chofer iba a excesiva velocidad y se pasó la luz roja. Ella resultó herida en la pierna y fue trasladada al nosocomio junto a los demás afectados.

Por su parte, Celio Camara, cobrador del otro vehículo, contó cómo sucedió el terrible accidente, pues su unidad también terminó por estrellarse contra el muro de concreto.

“Mi unidad ya no tenía pasajeros, yo estaba doblando para la calle Zepita, ahí fue donde nos chocaron y, por el golpe, nos empotramos al puente. Cuando yo me levanté, el chófer y el cobrador (del otro bus) no estaban”, afirmó.

Por su parte, él fue trasladado a la comisaría para brindar su manifestación sobre el accidente y esclarecer culpables. En tanto, los serenos de la Municipalidad de Lima y los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) retiraron al bus denominado ‘Anconero’ a fin de llevárselo para las investigaciones.

Por último, se cerró la vía que conectaba el Centro de Lima con la zona norte de la capital, debido a que podría caerse el muro de concreto y provocar un accidente más grave.