Anuncian cambio de personal en áreas administrativas y asistencial en hospital de Tumbes

El director del Hospital Regional II - 2 Jamo de Tumbes, Hugo García, indicó que durante las próximas semanas se realizará un cambio de personal administrativo y asistencial en el nosocomio debido a que muchos de los actuales trabajadores no cumplirían con el perfil para ocupar los puestos.

“Tenemos personal que no cuenta con la experiencia para sus puestos o no cumplen con el perfil, lo que genera un mal funcionamiento del hospital. La opción sería capacitarlos, pero en este contexto no hay tiempo para ello. Además, lo adecuado sería contar con personal que cuente con las capacidades y que luego se les capacite”, indicó el médico.

Por otro lado, al ser cuestionado con respecto a la falta de especialistas en el principal hospital de Tumbes, indicó que se viene planificando la contratación de dos neurocirujanos, dos intensivistas y un médico cardiovascular. “El hospital cuenta con los recursos. No se entiende por qué en el pasado no se ha contratado a este tipo de personal”, detalló.

Por último, el director manifestó que aún no se percibe el inicio de una tercera ola de la COVID-19 en la región. Según el último reporte que recibió, seis de las trece camas UCI con las que cuenta el nosocomio estaban ocupadas, en su mayoría por no vacunados.

Intervención

Cabe señalar que, mediante la resolución ejecutiva regional 000224--2021/GOB.REG.TUMBES-GR, con fecha del 16 de diciembre del 2021, Hugo García fue designado en el cargo de director ejecutivo del hospital.