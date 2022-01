Coronavirus en Perú: con 1.000 Puntos COVID-19 buscan frenar tercera ola

El viceministro de Prestaciones y Aseguramientos en Salud, Augusto Tarazona, aseguró a La República que serán más de 1.000 los Puntos Covid que habrá a nivel nacional para evitar saturar los hospitales ante la llegada de la tercera ola.

En este momento, según Tarazona, ya se disponen de 709 puntos instalados. Y asegura también que las personas pueden acercarse a cualquiera de estos lugares en Lima (167), así como a los 542 que están ubicados en distintas regiones. ‘’Posiblemente, en los próximos días dupliquemos el número’'.

Si bien no existe una fecha exacta, consideró que en menos de una semana ya se tendrían los más de mil puntos. Asimismo, detalló que se cuenta con una georreferenciación de cada lugar y que es posible ubicarlos en internet.

¿Cómo funcionan?

El viceministro explicó que estos puntos sirven para tomar la muestra del paciente, “a quien amerite tomarle la prueba’'. En caso este resulte positivo, se dispondrá y programará el seguimiento necesario. Dependerá de la severidad del caso para decidir a dónde se manda a la persona, ya sea a su domicilio o a un centro de aislamiento.

En esa línea, Tarazona señaló que hay dos grupos a los que se les tomaría la muestra. Primero están los que tienen algún síntoma relacionado a la COVID-19 y, segundo, los que han estado cerca a alguien que ya cuenta con un diagnóstico confirmado.

‘’Es necesario señalar que no todos necesitan prueba molecular. Aquellos que tienen síntomas son candidatos a que se les haga una prueba de antígeno, pero aquellos que no tienen síntomas pero tuvieron contacto estrecho con personas (infectadas) sí son candidatos a la prueba molecular, y también aquellos que teniendo síntomas les salió negativo en la prueba antigénica. Tiene sus indicaciones. No es hacerlo y ya”.

Tarazona también dijo que en este momento hay 6.800 establecimientos de primer nivel de atención, de los cuales más de 500 en Lima, que están recibiendo a los pacientes.

Precisamente, el titular del Ministerio de Salud, Hernando Cevallos, resaltó la importancia de estos establecimientos para contener la tercera ola.

En cuanto a las camas para hospitalización destinadas a pacientes COVID-19, Augusto Tarazona manifestó que se disponen de 14 mil en este momento, de las cuales el 25% están ocupadas. Sin embargo, adicional a estas se cuentan con otras 10 mil ‘’a la mano’'. Incluso, añadió, “de ser necesario se podrían instalar mañana mismo”.

Aparte de ello, en caso disminuya el número de pacientes no covid, también está la posibilidad de habilitar más camas para aquellos que se contagiaron y requieren hospitalización.

Ahora bien, sobre las camas UCI explicó que se han comprado 600. De esta cifra, 300 llegarán la próxima semana y 300 en febrero. Hoy en día se disponen de 1.800 camas UCI para pacientes covid, indicó.

Problemas. Las personas con síntomas de COVID-19 se amanecen en los centros de salud y algunos no llegan a tener cupos. Foto: difusión

Casos ómicron aumentan

En tanto, desde el II Consejo de Ministros Descentralizado, Hernando Cevallos informó que los casos identificados de la nueva variante ómicron ya suman 332 a nivel nacional.

Se han registrado 23 nuevos, de los cuales uno se encuentra en Cusco y otro en Moquegua.

‘’La velocidad de contagio nos indica que esta variante ómicron va a desplazar a la variante delta en poco tiempo’', dijo el titular del Minsa.

Agregó que si el volumen pacientes nuevos es muy grande, debido a que la variante es más contagiosa, se puede generar problemas en el sistema sanitario público.

‘’Si no nos cuidamos, nos vamos a contagiar, entonces, como nos vamos a contagiar en gran cantidad, vamos a abarrotar el sistema de salud’', precisó.

Sobre cifra de decesos

Y pese a que el alza de casos es acelerada, sobre todo en Lima, el promedio diario de decesos por la COVID-19 no aumenta. A la fecha se mantiene por debajo de 15 (ver infografía). En el peor momento de la pandemia el promedio diario entre febrero y abril del 2021 fue por encima de 300 fallecidos, recordó el analista de datos Juan Carbajal.

Sin embargo, la figura parece un poco distinta cuando se trata de muertes por toda causa, según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef). El ministro Cevallos reveló hace poco que en diciembre el porcentaje incrementó en un 8%. Al respecto, el analista Rodrigo Parra dice que el alza viene desde las últimas semanas de noviembre, aunque de manera leve, y ha sido en diciembre que ha tenido más fuerza. El promedio diario es de 443 decesos por toda causa a nivel país. Antes estaba en 400.

Claves

Puntos COVID. Para ubicar uno ingrese a puntoscovid.ins.gob.pe.

Vacunación. Este sábado y domingo la atención ya no será por 36 horas continuas, sino de 7 a.m. a 10 p.m. y de 7 a.m. a 7 p.m., respectivamente, en los vacunatorios ya establecidos anteriormente.

Promedio de casos y muertes por COVID-19 en Lima metropolitana (datos al 5 de enero del 2022)