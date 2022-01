Advierten irregularidades en selección de proveedores de la municipalidad de Catacaos

La Contraloría General reportó que, durante el periodo de 2019 a 2021, funcionarios de la municipalidad provincial de Catacaos, en Piura, realizaron procesos para la adquisición de bienes y servicios por importes menores a una unidad impositiva tributaria, en los cuales se habrían producido irregularidades para beneficiar a proveedores emparentados con la madre del hijo del actual alcalde de la comuna, José Muñoz.

De acuerdo con el control específico N°025-2021-2-0454-SCE, se habría otorgado de conformidad el cumplimiento de la prestación sin haberse emitido previamente un requerimiento, así como evidenciado la presunta inexistencia de comunicación y recepción de las solicitudes de cotizaciones que sustentaron el valor referencial.

Por otro lado, la entidad fiscalizadora identificó la existencia de ofertas que, en algunos casos habrían sido desconocidas por quienes figuran como sus emisores , las mismas que no estarían registradas en el cuaderno del cargo de ingreso de documentos pese a contar con el sello de ingresos. En otros casos, los ofertantes no habrían contado con Registro Nacional de Proveedores, su objeto social no condecía con el rubro a contratar y no habían contratado con el estado de manera previa.

Según el reporte, estas presuntas irregularidades se generaron debido a las actuaciones de los gerentes de Administración, subgerente de Logística, subgerente de Tesorería, la gerente de Desarrollo Económico y Servicios Municipales, subgerente de Tecnologías de la Información, subgerente de Asuntos Sociales y el subgerente de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal.

Cabe señalar que la Contraloría encuentra presunta responsabilidad penal en el actual gerente de Administración de la comuna distrital, Wilfredo Sullón, y el ex gerente de Logística, Alfredo Morales ; así como en los proveedores Ricardo Arrunátegui, Claudia Hidalgo y Humberto Arrunátegui.

Respuesta

El nuevo gerente municipal de la comuna de Catacaos, Luis Frías, indicó que el próximo lunes notificarán a la secretaría técnica de la municipalidad para que pidan los descargos de los funcionarios y ex funcionarios involucrados a fin de dictaminar las sanciones a aplicar según la gravedad del hecho.

Por otro lado, tanto el gerente como el mismo alcalde distrital aseguraron que el titular de la comuna no tenía conocimiento sobre las contrataciones.