Ventanilla: sicarios asesinan a dirigente de obras mientras hablaba por celular en un parque

En Ventanilla, un hombre de 52 años perdió la vida tras recibir seis balazos cuando mantenía una conversación por teléfono, en el parque Nuevo Progreso, en el distrito de Pachacútec. El ciudadano originario de Áncash no vivía en la zona; sin embargo, los vecinos lo conocían por su trabajo como dirigente de obras de construcción.

La víctima responde al nombre de Moisés Henry Martínez Ramos y se encontraba en Lima por motivos laborales.

Testigos del crimen contaron que Martínez Ramos habría recibido una llamada de los homicidas y minutos después, fue abordado por dos sujetos, quienes llegaron a bordo de una moto lineal.

“Él era tranquilo, siempre ha trabajado en construcción de casas. Él era dirigente de la obra de Los Cedros. Ya tenía amenazas, el día de mi cumpleaños me comentó que lo estaban amenazando de muerte desde distintos números de celular”, relató a La República, una vecina que prefirió el anonimato.

“En ese parque pasan delincuentes día y noche. Ningún Policía viene a cuidar a la población. No hay cámaras por acá, no hay nada. Lamentablemente aquí, en el asentamiento humano, no toman cartas en el asunto ni la municipalidad ni los policías. Cuando pasa algo, recién vienen”, refirió otra residente.