No, el fuerte temblor de hoy en Lima no ayudó a liberar energía sísmica acumulada

Advertencia. El Instituto Geofísico del Perú del Perú (IGP) alerta de que Lima es la zona del país donde se ha acumulado la mayor cantidad de energía sísmica que solo se liberará con un sismo de magnitud 8.8. El director de la institución, Hernando Tavera, señaló que el temblor de magnitud 5.1 que alarmó a la capital la madrugada de este 7 de enero no ayudó a menguar esta situación.

”Los sismos de magnitud pequeña no ayudan en nada a liberar la energía que se acumula”, dijo a La República. Además, explicó que el terremoto de Pisco del 2007 dejó una fractura de 270 kilómetros, mientras que en el sismo de hoy se produjo una ruptura de apenas unos centímetros.

Según el Mapa de Acoplamiento Sísmico, las áreas del país donde también se está acumulando “deformación” y donde, en el futuro, la energía se liberará con sismos de gran magnitud son Áncash, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna.

“En esas zonas las placas tectónicas (Nazca y Continental) no se están movilizando. Las placas en esa zona están acopladas. Significa que están acumulando esfuerzo, deformación, y eso puede liberarse con un evento sísmico de suma importancia”, añadió el especialista.

Vale precisar que esta información se difunde desde el 2017 y que este gran sismo en Lima puede ocurrir en 10, 20 o 30 años. No se tiene una fecha exacta, pero hay que estar preparados.

Acoplamiento sísmico en la costa. Foto: IGP

Por ello, a mediados del año pasado, el IGP comenzó la implementación del Sistema de Alerta Sísmica Peruano (SASPe) con la primera estación sísmica-acelerométrica instalada en el Morro Solar de Chorrillos, y se prevé que culmine en el tercer trimestre de este 2022.

No obstante, el sistema no predice la ocurrencia de un sismo, sino que, tras el evento telúrico de gran magnitud, alerta con segundos de anticipación el momento en que el área urbana será sacudida por las ondas sísmicas.

¿Los perros y otros animales sienten los temblores antes de que ocurran?

Otra creencia arraigada entre la población es que los canes son capaces de predecir un sismo o terremoto. Diversos estudios precisan que lo que sucede es que, al tener un sistema auditivo más sensible, algunas especies son capaces de ‘oír’ la rotura de rocas del subsuelo que produce las ondas sísmicas, aunque no por ello todos los perros están alertas al momento de un sismo. Por lo tanto, no ‘predicen’ el evento, sino que lo sienten segundos antes que los humanos.

“Algunos animales tiene desarrollado un sistema auditivo muy especial y ellos pueden percibir las ondas que se generan por la ruptura de manera anticipada, y por eso reaccionan con un poco de alteración antes de que las personas perciban un sismo”, explica Tavera.

¿Un sismo es antesala del cambio de clima?

Esto también se trata de información errónea que se remonta a generaciones pasadas. Un sismo no predice que el tiempo cambiará. “Es una creencia popular que ya debemos dejar de lado, que solo genera incertidumbre”, dijo el director del IGP al respecto.