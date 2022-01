Puno: Fiesta de Candelaria 2022 se hará pese a rechazo

Aún no se define oficialmente si se llevará a cabo o no la fiesta de la Candelaria 2022. No obstante, la Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno, anunció que de todos modos se llevará a cabo la actividad. Ello pese a que en el distrito de Acora desistieron de participar en festejos durante febrero por la pandemia.

El presidente de la Federación, Víctor Espino Gutiérrez, señaló que las celebraciones se llevarán a cabo con 130 conjuntos, de las cuales 70 son danzas autóctonas y 60 de trajes de luces.

La presentación será en el estadio Enrique Torres Belón. Las agrupaciones originarias se presentarán el 04 y 05 de febrero, mientras que 13 y 14 lo harán las agrupaciones de trajes de luces.

El espectáculo será con el 30 % de aforo.Víctor Espino, dijo que el plan sanitario de bioseguridad debería ser aprobado por el municipio.