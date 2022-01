Piura: cesan de cargo a subprefecto de Paita por asistir a reunión clandestina

El Gobierno central ordenó la destitución de Victorino Marciano Periche Pingo, subprefecto de la provincia de Paita, tras ser intervenido por asistir a un evento social durante el ordenamiento de inmovilidad del 1 de enero.

El Ministerio de Justicia, a través del ordenamiento de la Resolución Directoral 02 2022-IN-VOI-DGIN, de fecha 4 de enero del 2022, dio por concluida la labor en el cargo de Periche Pingo luego de indicar que se le otorgaba vacaciones desde el 3 de enero al 1 de febrero del 2022 por disposición de la Dirección General del Ministerio del Interior.

En su descargo, el exfuncionario minimizó las acusaciones en su contra y alegó que solo estaba ubicando a su tripulación para realizar las labores de descarga de la pesca que llegaba al muelle.

“Yo soy un comerciante de recursos hidrobiológicos, llevo 30 años en el sector pesquero. Resulta que el día 31 me llaman para ir a los muelles y recibir las pesca. Empecé a buscar a mi bahía y no la encontraba, busqué con el GPS y encontré a mi tripulación en un local departiendo con unos amigos. A mí no me han encontrado con ningún vaso de cerveza”, expresó.

Como se recuerda, el 1 de enero, durante un operativo de la Municipalidad de Paita, Victorino Periche, aún subprefecto, fue encontrado en un bar clandestino.

Después de esto, los ciudadanos paiteños exigieron su renuncia por incumplir lo dispuesto por el Gobierno.