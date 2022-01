Niño afectado en el ojo por pirotécnico no viajó a Lima porque familiar no tenía dos dosis

Pese a que salió la referencia a Lima para que el pequeño natural de Picota (región San Martín), quien resultó herido a punto de perder la visión tras manipular un cohete que encontró en la calle, presentó un inconveniente: la familiar asignada para acompañarlo no cuenta con sus dos dosis contra la COVID-19, por lo que el vuelo fue reprogramado.

“La tía que lo iba a llevar solamente tenía una dosis de la vacuna. Ella se ha ido a sacar su prueba para demostrar que no está contagiada, pero en el aeropuerto no le han aceptado. El vuelo se ha reprogramado, pero no sabemos la hora “, declaró Dante Pérez, padre del menor, a Vía Noticias.

Se conoció que el niño será trasladado al Instituto Nacional de Oftamología. Asimismo, su progenitor señaló que lo acompañará en su viaje a Lima para estar pendiente del estado de salud del pequeño. Él informó que no cuenta con solvencia para cubrir sus gastos en la ciudad y pidió ayuda a la ciudadanía.

“Quisiera pedir el apoyo de la población para poder acompañar a mi hijo. Necesito hacer una bolsa de viaje porque no tengo recursos para llegar a Lima. Los gastos de mi hijo está siendo cubierto del seguro”, manifestó.

Quienes deseen poder apoyarlo pueden comunicarse al 968 498 943. La madre del menor acaba de dar a luz, por lo que aún se encuentra en proceso de recuperación.