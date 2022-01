Ministro de Educación: “Vamos a flexibilizar la jornada de 4 horas en los colegios urbanos”

El nuevo ministro de Educación, Rosendo Serna, habla del inicio de clases semipresenciales en los colegios tras dos años de pandemia, del futuro de la reforma magisterial y universitaria; así como de su posición con los sindicatos de profesores y de los próximos pasos frente a una de las más grandes crisis educativas en el Perú y el mundo.

Una semana después de su incorporación al cargo, se anuncia el inicio de la tercera ola. ¿Van o no van las clases semipresenciales de todos los escolares desde marzo próximo?

Continuamos con el trabajo a la presencialidad. Hay que tomar todas las previsiones del caso con ese objetivo, esa meta. Pero, paralelo a ello, estamos trabajando el plan de contingencia; es decir, si se presentara una situación muy crítica, habría que tomar una decisión, pero será concertadamente. No solo el sector salud, sino todos. La atención a la educación es transversal.

Para tenerlo claro, ¿aún está por verse el retorno de todos hacia marzo?

La meta es que en marzo debe iniciar el año escolar y las clases en presencialidad. Para la zona rural, con mayor presencialidad y en la zona urbana, con el análisis y la autonomía que hay que darles a las instituciones educativas. Yo no le puedo dar una receta a una escuela como si el país fuese un estándar. La problemática en cada una es producto del análisis del contexto. Lo que hay que hacer es fortalecer la autonomía, pero generar la normativa para que las UGEL den asistencia técnica y un monitoreo permanente.

Habla de un plan de contingencia. ¿Cuál sería ese escenario y en qué consistiría el plan?

Hemos visto en estos últimos días que se han incrementado los contagios. Esperemos que no se complique. En verdad, hay que estar con mente positiva (...). De no complicarse, estamos trabajando el tema, acelerando procesos, porque finalmente en marzo debe iniciarse la presencialidad. Pero estamos atentos a lo que ocurre. Y ahí son fundamentales los indicadores que vamos a requerir del Minsa a efecto de tomar la decisión en su momento. La decisión no solo es del Minedu, sino colegiada, tras un análisis de la realidad que estaremos atravesando. Por eso no podemos descuidar el tema y estar dubitativamente pensando si habrá o no habrá, el tema está definido ahí.

Pero dice que si se complica el panorama se tomará una decisión. ¿De qué tipo? ¿Por ejemplo, un retorno parcial?

Quisiera tratarlo en su momento. No quiero confundir. En su momento trataremos el tema y estoy seguro de que tomaremos la mejor decisión, pero mientras tanto estamos en esa línea de presencialidad en marzo.

¿Hay algo que podría suspender el retorno a marzo?

Iremos evaluando, iremos evaluando.

“Las clases iniciarán posiblemente los últimos días de marzo o primeros de abril”

El año escolar arranca entre el 1 y 14 de marzo, según la norma vigente. ¿Ya se definió la fecha del inicio de clases?

Estamos revisando la normativa, hay que flexibilizarla. Hay que permitir que la comunidad educativa decida en temas internos. No se puede legislar como si todas las escuelas sean iguales. Una escuela a 3.000 msnm tiene condiciones diferentes a una de zona urbana (...). El tema de las 4 horas [de clases en áreas urbanas] que se estaba discutiendo está en proceso de revisión, va a salir la modificatoria que va a permitir clarificar, precisar y fortalecer los roles en cada escuela. En esa medida, las respuestas van a ser mucho más rápidas.

Le consultaba si ya hay una fecha definida para el inicio de clases...

Todavía no hemos definido, pero estamos evaluando. Posiblemente sean los últimos días de marzo o los primeros de abril. En todo caso, eso lo vamos a comunicar los próximos días.

Me hablaba de las 4 horas y que se va a flexibilizar el protocolo vigente. ¿Se va ampliar ese periodo máximo? Quizá se va a incorporar lo de las loncheras. Usted dijo que se evaluaría el tema.

En realidad, el tema mecánico de las 4 horas se entiende como si solo los estudiantes van a tener ese tiempo y las escuelas se abren para las 4 horas. La dinámica interna de las escuelas es que van a trabajar por grupos. Van a tener que replantear; en secundaria plantear los grupos, los turnos. Por eso mi preocupación va a las de zona urbana, con 40, 45 alumnos. Si es con más de 40 va a tener que dividir en 3 grupos y eso requiere mayor número de docentes también. Economía ha visto con buenos ojos el tema y estamos en el trabajo del costeo.

Entiendo. Le consultaba sobre la jornada de 4 horas en colegios de zonas urbanas, ¿va a variar, se va ampliar o se va a mantener?

Eso, vamos a dar flexibilidad al tema... La dinámica en el tema del colegio no es tan rígida, entonces ahí vamos a tener que actuar con enfoque de la institución educativa.

¿Flexibilizar quiere decir que cada colegio puede elegir si van más o menos de 4 horas, según sus condiciones?

La respuesta va a ir según el contexto. Entonces ahí no fijo el tema de las 4 horas, porque no se puede estandarizar. La respuesta tiene que ser en cada institución (...). Otro tema, por ejemplo, es queen educación física, arte, religión no se necesita infraestructura. Esas áreas se hacen en espacios libres, parques, en la noche, en la tarde, de acuerdo al interés del estudiante. Eso va a permitir descongestionar la infraestructura, el aula para dedicarlo a los turnos. Entonces se va a dar cuenta que el trabajo de los estudiantes en un turno y la escuela va a seguir brindando servicio en otro, para atender al 100%. Entonces es una dinámica muy específica que hay que conocer, teniendo en cuenta el cuadro de horas de cada escuela en secundaria. Primaria es mucho más fácil.

Entonces, habrá mayor flexibilidad o libertad para que los colegios manejen el tema de las horas. No se va a poner esas 4 horas máximas y ya.

Con asistencia técnica de la Ugel.

Varias veces ha dicho que es de vital importancia volver a las aulas. ¿Se debieron abrir antes todas las escuelas en el país?

Hay diversos factores. Por ejemplo, traigo mi experiencia en Huánuco. Ahí pasaron por dos contagios muy fuertes; y planteamos la cuarentena, el no retorno. Esa fue nuestra decisión, en defensa de la salud. Pero considero que debió irse caminando, sobre todo en zona rural, y resulta que a diciembre hemos llegado a un gran porcentaje en cada región (...). Lo que hay que hacer en esas zonas no es que las dejemos abandonadas, hay que darle el apoyo, los insumos de bioseguridad, agua. Si bien el presupuesto puede menguar la necesidad, tenemos que gestionar las carencias. En infraestructura, casi el 70% de locales necesita reparación, eso significaría 2 o 3 veces el presupuesto del país. Eso no se puede. Vamos a gestionar con inventiva. Hay propuestas como habilitar el dinero directamente a los directores para el mantenimiento…

Quería recoger su opinión a nivel país. El Perú es considerado uno de los países con mayor retraso en el retorno escolar. ¿Cree eso o cree que se ha avanzado bien?

Ha habido un retraso, es evidente y ahí se juegan diferentes factores: la vacunación, tanto de docentes como alumnos. Me agrada que el Minsa haya anunciado la vacunación de niños de 5 a 11 años. Es importante, da confianza. Creo que los factores, que docentes y padres reclamaban, se han ido viendo y lo que hay que hacer es fortalecerlo.

“Es una necesidad urgente cambios en la evaluación de nombramiento”

Para un buen retorno también se necesitan docentes. Si se ha anulado la prueba de nombramiento, ¿qué se va a hacer? ¿Se va a ratificar a los contratados del 2019?

En eso se ha avanzado. Se están tomando como referencia los resultados de la Prueba Única Nacional del 2019. Pero hay un grupo de docentes que no solicitaron contrato o no determinaron la UGEL donde pueden ser contratados, que, si están en lista, también se les habilitará.

¿Cuándo será la nueva prueba de nombramiento? Quizá la gestión anterior dejó algo...

Hay que preparar la norma técnica, pero hay que hacer una más pertinente, objetiva, que contraste con los perfiles de egreso de los docentes (...).

¿Qué cambios propone para la prueba de nombramiento?

Le pongo un ejemplo. A los docentes de Ciencia y Tecnología se les evalúa un paquete de especialidad y se incorpora el área de Física. En el perfil de egreso de la universidad y del pedagógico (...) no se incluye Física. Entonces si le tomo eso, pues no va a responder (...). Ahí hay un error. Hay que corregir eso. Lo que vamos a hacer más pertinente es la prueba de comprensión y lógico matemático (...). Cuando digo que hay que hacerlo pertinente es que al maestro no se le está evaluando para una prueba de ingreso a la universidad, las preguntas deben ser de acuerdo a su perfil de egreso y lo que va a desarrollar en su especialidad. Hay que graduar eso y no puedo elaborar una prueba con el objetivo de desaprobar.

O sea va a cambiar la prueba de nombramiento.

Claro, esa es una necesidad urgente.

¿Y eso implica quitar Razonamiento Matemático, Comprensión o modificar el contenido?

Darle el peso que corresponde, dependiendo de las áreas.

¿Está de acuerdo con un nombramiento automático por años de experiencia?

Los maestros no le tienen miedo a la evaluación. Han entendido que la vía de ascenso, de mejores remuneraciones, va por ese camino. Lo que hay que hacer es mejorar los procesos de evaluación (...). Vamos a pedir la opinión técnica de regiones. Hay que procesarlo, mejorarlo, en cumplimiento de la ley. La única vía que hay que fortalecer y mejorar es la meritocracia.

Entonces, para precisar, ministro ¿estaría de acuerdo con el nombramiento automático, que es lo que plantea un sindicato? Ya no pruebas, sino años de experiencia.

Podemos compatibilizar. El Minedu va a elaborar la norma técnica. Podemos compatibilizar respecto a la experiencia también de los docentes. Por ejemplo, se me ocurre dentro de la norma plantear el reconocimiento a ese tiempo de servicio, que sea un plus, que permita tenerlo en consideración, pero lo discutiremos técnicamente. Otra idea que vamos a poner en debate en el Minedu. Hay zonas donde es difícil encontrar maestros, entonces por qué no hacemos un programa piloto para atender esa área y contratar a maestros para que estén 2 o 4 años, prepararles un curso fuerte de educación rural y que la aprobación permita una bonificación o un nombramiento atendiendo el desarrollo de capacidades y pertinencia (…)

¿Esto se ha conversado con el presidente Pedro Castillo? Hace poco usted dijo que entre sus preocupaciones estaba modificar la reforma magisterial, en evaluación docente...

He conversado con el presidente. También considera necesario darle una mirada mucho más objetiva y pertinente a todo este proceso de evaluación. Dentro del marco aprobado, yo tengo que gestionar, no puedo hacerlo fuera de este. Creo que las demandas de gremios magisteriales deben atenderse y discutirse. Y el foro de discusión es el Congreso. Gran parte de responsabilidad respecto a qué hay que hacer con la Ley de Reforma Magisterial, desde el extremo de decir que hay que cambiar la ley, hasta reformarla o validarla, corresponde al Congreso y este, seguro, discutirá técnicamente y cuando nos convoque, daremos nuestro punto de vista. Entonces, cada uno jugando su rol dentro del marco de la legalidad.

“Atenderé a todos los gremios, no solo al Sutep y a la Fenatep”

A propósito de que menciona a los sindicatos, ¿qué gremio de docentes reconoce como mayoritario y representativo?

Ahí todavía no tengo la información. En lo que respecta a mi gestión, yo atiendo al maestro más humilde o al de la comunidad más lejana. Lo atiendo como persona natural o como parte de un gremio y, ahora, con esta situación de organización libre, se han abierto muchos gremios. Vamos a dar atención a todos. Acá democráticamente atendemos a todos.

Al Sutep y a la Fenatep.

No solamente a los gremios que usted está mencionando. Hay otros también.

Así es, pero los inscritos y que se autodenominan mayoritarios son los dos...

Cada uno en su nivel y cada uno en su dimensión, porque tendría que estar haciendo un censo para saber quién, finalmente, tiene el número de afiliados que corresponde. Y quién determina el número de afiliados también. Entonces ahí vamos a hacer las consultas al Ministerio de Trabajo a efectos de que se defina esa situación. Pero como gestión atendemos a todos, porque seguro que el grupo pequeño o el mayoritario tiene algo que mostrar.

Sabe que en sus hombros hay una presión del gremio fundado por el presidente Castillo (Fenatep), que ha tenido una serie de pedidos a otros ministros...

Ese tema no me consta y, cuando he tenido la oportunidad de conversar, hemos dialogado respecto a lo que queremos en la educación y de ahí uno de los aspectos fundamentales es que la mirada tiene que ser para atender el fortalecimiento del proceso de descentralización. Hay que gestionar con enfoque territorial para atender la diversidad y hay que tener nuestra mirada en el logro de aprendizaje. Mucho discutimos sobre educación, pero no nos preocupamos del estudiante.

“Estoy en proceso de evaluación y verificación (en torno a la reforma universitaria)”

Cuando se le consultó sobre los proyectos de ley que cambian la reforma universitaria, usted dijo que era necesario mejorar algunos puntos de la normativa. ¿Qué se debe corregir o mejorar de la Sunedu o la Ley Universitaria?

En esa parte, le voy a ser sincero, estoy en proceso de evaluación, de verificación y, en el caso de la educación superior universitaria, me interesa el tema de tres universidades públicas que no han logrado licenciarse, porque es la responsabilidad del Minedu: Pedro Ruiz Gallo, San Luis Gonzaga de Ica y Ciro Alegría. Ahí va nuestro aporte en asistencia técnica para alcanzar las metas. Algo que me preocupa de las no licenciadas son los alumnos, de cómo hacer que no vean frustrada su formación. Y ahí tenemos que darle alguna salida, eso habrá que trabajar. Ahí la Sunedu juega su rol. Entonces, todo lo que sea positivo, tiene que continuar; y lo que haya que corregir, se hará (...).

Dice que la situación de estudiantes es importante y, claro, es necesario atenderlo. Esa la función del Minedu y la Sunedu. ¿Cree que una de las salidas pasar por darle una segunda oportunidad a las universidades denegadas?

En esta parte, yo primero estoy trabajando el tema de las universidades públicas. Esa es mi preocupación en este corto plazo. Le decía que voy a generar debates. Justo la próxima semana vamos a tener una reunión con la Sunedu y hablaremos ampliamente del tema (…).

Me gustaría tener clara su posición. ¿Cree que una solución podría ser darle otra oportunidad a las denegadas?

A los alumnos que están preocupados por ese tema o están afectados lo que hay que hacer es generar espacios en las públicas para acogerlos y eso requiere estudio presupuestal.

O sea no está de acuerdo con esa segunda oportunidad.

No me quiero pronunciar sobre el tema. Reservo mi opinión porque hay que indagar y documentarse bien. Reitero, estoy preocupado por la presencialidad y no he entrado a tallar sobre cómo evaluar lo ocurrido y lo que pienso no como persona, sino como parte del equipo del Minedu (...). Ahora, gran parte de esa situación también tiene que discutirse en el Congreso. Tiene que analizar, ver el tema con una mirada técnica, yo espero que sea así. Si es así, creo no vamos a tener dificultades y vamos a coincidir en que lo que queremos es no poner en riesgo la calidad de la educación superior.

O sea aún no tiene una posición sobre los dos controversiales dictámenes de la Comisión de Educación.

Concretamente sobre ese tema, no. Mal haría de darle mi posición personal, cuando considero que esto requiere un análisis técnico y aquí hay una dirección que hay que comenzar a discutir el tema y tener una posición institucional.

Esa Dirección (de Educación Superior) estuvo en contra de ambos dictámenes cuando se les consultó

Pero hay que conversar.

Ya que ahora se va analizar la situación entiendo que aún está abierta la posibilidad de plantear algunos cambios en Sunedu o en licenciamiento.

Es importante la reflexión, el debate, la discusión técnica y cuando se trata de educación, todos los aportes son bienvenidos, pero sobre la mesa. El interés que debemos poner es que no se perjudique la calidad de la educación universitaria. Que hay que mejorarla y potenciarla.

¿Cree que está tomando el Minedu en uno de los momentos más críticos a nivel educativo?

Yo soy consciente de que estoy tomando la gestión del Minedu en su etapa más crítica. Creo que podemos mostrar fuerza, trabajo, mirada técnica, política también, con visión estratégica, qué hacer por la educación. Entonces ojalá me vaya bien (...). Yo no he venido aquí para embolsillarme nada, ni un sol, mi padre me formó con ese criterio (…).

Lo han citado para el martes 11 al Congreso. ¿Qué espera sabiendo que han sido críticos al sector?

Dentro del juego democrático son los espacios que uno tiene para debatir, precisar y recibir cuestionamientos también. Voy a asistir a la reunión, pondré mis puntos de vista, el trabajo del equipo que estamos haciendo muy rápido (...). A los congresistas les pediré que nos ayuden porque en su agenda tienen que estar los puntos que permitan apoyar el desarrollo de la educación del país; es decir, hay que cosas que hay que cambiar. La Ley General de Educación requiere revisión también. Entones cómo hacemos para que coordinada, técnicamente y con respeto a la legalidad, tenemos que buscar una solución. Entonces, mi propuesta es dialogo permanente, democrático y con respeto. Eso es lo único que exijo.