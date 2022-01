Lambayeque: Epsel continuará con Régimen de Apoyo Transitorio tras evaluación de Sunass

El informe final de evaluación de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) concluyó que la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque (Epsel) continuará en el Régimen de Apoyo Transitorio (RAT) al no lograr la sostenibilidad de la gestión empresarial.

El documento consolidó los resultados del examen financiero y técnico de la EPS, en el marco de lo dispuesto en el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N.º 1280.

En esa línea, Sunass indicó que la empresa, desde el ingreso al RAT en 2017, registra una ligera mejora en algunos de los principales indicadores de gestión relacionados a la prestación del servicio; sin embargo, precisó que hay medidas que no se cumplieron.

Aunque remarcó que Epsel no incurre en la causal de insolvencia económica, añadió que no contiene información de dos años consecutivos para evaluar el cumplimiento de metas de gestión. Incluso, apuntó que no cuenta con el plan de reflotamiento, el plan de acción de urgencias, los estados financieros auditados al cierre del ejercicio 2020 y la no implementación de su estatuto social.

Sunass remarcó que el activo total presentó un comportamiento decreciente durante el periodo de análisis, que alcanzó S/ 538,2 millones en 2017 y S/ 513 millones en 2020, que significa una disminución de 4,70%.

La cobertura de atención en el servicio de alcantarillado disminuyó. Foto: Sunass

Patrimonio empresarial

Enfatizó que el patrimonio de Epsel descendió a 15% en 2020 con respecto del año 2018, ya que los resultados acumulados fueron más negativos. Esto permitió que el patrimonio pase de S/ 161 millones en 2018 a S/ 137,8 millones en el ejercicio del 2020.

Otro de los aspectos que mencionó Sunass es que la empresa prestadora implementó solo nueve de 41 recomendaciones resultantes de los informes de acciones de control realizados en dos años.