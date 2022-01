Exministros: Recorte del presupuesto afecta acciones en Salud para enfrentar la tercera ola

Por cuarto día consecutivo, las colas para pasar por una prueba gratuita de descarte de la COVID-19 no solo fueron largas, sino que comenzaron a formarse desde la madrugada en la capital, la zona con mayor número de casos por la variante ómicron.

“Llegué con mis hermanos porque teníamos síntomas y nos encontramos con una colaza. No pasó ni una hora y, a las 10 a.m., nos dijeron que ya se habían acabado los cupos”, contó Beatriz desde el centro de salud de Jesús María. Lo mismo se vio en el Rímac, el Cercado y San Juan de Miraflores.

La demanda ha sido desbordada en pleno inicio de la tercera ola de la COVID-19. Hoy, según el jefe del Instituto Nacional de Salud (INS), Víctor Suárez, alrededor de 20.000 personas acceden a pruebas moleculares y antígenas al día. Lo preocupante, como lo ha reconocido él, es que en las siguientes semanas se incrementarán los casos, por lo que deberán elevar el stock. Pero ¿será suficiente?

PUEDES VER: Vacunación en Perú: más de 22 millones de personas ya recibieron las dos dosis

Sin preparación

Según indican los exministros de Salud Óscar Ugarte y Víctor Zamora, las largas colas para acceder a pruebas de descarte demuestran que existe improvisación por parte del Gobierno ante la llegada de la tercera ola. Hay problemas para realizar un buen diagnóstico y comprobar cuánta gente se enferma.

Ugarte afirmó que durante su gestión se aprobó un plan de respuesta para afrontar esta difícil situación; sin embargo, considera que “no lo están utilizando ni tomando en serio”.

‘’El plan incluía la compra de pruebas de descarte, el aseguramiento del personal de salud, el aumento de camas hospitalarias y UCI; así como unidades para los centros de atención temporal y el mantenimiento de las plantas de oxígeno”, dijo.

PUEDES VER: Carhuapoma asegura que personal de la Villa Panamericana no duerme en el suelo

En ese sentido, Ugarte precisó que uno de los problemas que no permiten aumentar el número de pruebas realizadas es la falta de personal. Según el exministro, los trabajadores que estaban contratados hasta el 31 de diciembre se han quedado en el aire porque no se les ha renovado. “(Si bien el ministro Cevallos ha dicho que se renovará a los CAS COVID), esto no es tan sencillo. Lo que ha dicho es que recién ha pedido la aprobación para su continuidad, pero eso es parte de la improvisación porque lo que he venido sosteniendo es que se ha recortado el presupuesto del sector”, señaló.

De contar con S/ 33 millones en el 2021, ahora se tienen S/ 23,3 millones. Justo esta reducción afecta los contratos, así como otras acciones para combatir la tercera, afirmó Ugarte.

Él también alertó de que si bien hoy existe un superávit de oxígeno medicinal, este podría acabarse en las próximas semanas si es que no se prevé cuanto antes el mantenimiento de las 400 plantas existentes. ‘’Como no hay ingenieros en el Minsa, lo que hay que hacer es una alianza con el sector privado, también pueden ser las universidades o el Colegio de Ingenieros y empresas que hacen reparaciones y que construyen las plantas de oxígeno’', indicó. Esto es una decisión estratégica no solo para el momento, sino de largo plazo.

A su vez, el exministro Zamora también señaló que ‘’desde el Gobierno no hay una estrategia contra la pandemia y la tercera ola’'. Esta, dijo, suele tener diversos pilares, como el económico, sanitario y hasta el educativa, pero ninguno se ha mostrado a detalle.

También cuestionó si son suficientes y hasta cuándo durarían los más de dos millones de pruebas que ha informado tener el Minsa. Sumado a ello, dijo que se requiere de capacidad para procesarlas. Algo que podría ayudar a la larga, comenta, son equipos que potenciarán la velocidad de procesamiento en el INS y en regiones claves. Debido a que necesita de inversión, tampoco podría ser inmediato, lamentó.

Respuesta del Minsa

Sobre las largas colas, el viceministro de Prestaciones y Aseguramiento de Salud, Augusto Tarazona, manifestó que en estos días también se ha visto a personas acudir solo ‘’por si acaso’'; mientras que se debería ir en caso de haber tenido contacto con alguien contagiado, por lo que existe sospecha, y cuando se tienen síntomas.

PUEDES VER: COVID-19: conoce el horario de toque de queda y las restricciones que regirán desde el 7 de enero

Por su parte, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, informó que hay en stock disponibles más de un millón 200 mil pruebas moleculares en el país.

Esto se suma a las más de 7 millones de pruebas antígenas.

También se informó que en el Perú hoy se cuenta con 58 laboratorios públicos, 6 de universidades y 60 privados con capacidad para la detección molecular de la COVID-19.

PUEDES VER: La Victoria: transeúntes y ambulantes de Gamarra no cumplen con medidas ante tercera ola

Nuevo toque de queda hasta el 16 de enero

A partir de hoy entra en vigencia el Decreto Supremo N° 002-2022-PCM, cuyas medidas van hasta el 16 de enero.

La principal restricción que se modifica es el toque de queda en 25 provincias, entre las que están Lima y Callao, que ahora será desde las 11 p.m. hasta las 4 a.m.

También se reducen los aforos de distintos establecimientos.

Ayer, los bañistas agotaron las fechas disponibles para el ingreso a la playa Agua Dulce, en Chorrillos. No hay cupo hasta después del 13 de enero, informaron.