Trujillo: capturan a padre que mató a su menor hijo a puñaladas

La Policía capturó al padre que asesinó de varias puñaladas a su hijo, quien trató de detenerlo cuando el homicida buscaba a su expareja y madre de la víctima para acuchillarla. La intervención de José Javier Parada Coromoto (39) tuvo lugar este miércoles 5 de enero a las 8.40 de la noche en la intersección de la calle San Pedro con la calle Santa María en el centro poblado Miramar, del distrito de Moche, en Trujillo.

El crimen ocurrió pocos minutos después de la llegada del Año Nuevo, el 1 de enero de 2022, en el sector Villa Marina del distrito de Salaverry, provincia de Trujillo. Tras cometer el delito José Parada se dio a la fuga hasta que fue ubicado por la Policía y trasladado a la División de Investigación Criminal (Divincri) de Trujillo para las investigaciones de ley.

El menor J.A.P.C. (16) fue enterrado en el cementerio municipal del distrito de Salaverry y su madre, Eva Colmenares, exigía la captura de su exconviviente para que pague por el crimen cometido.

Ella mencionó que el homicida había purgado cinco años de prisión en Venezuela, pero sus hijos lo trajeron a Perú para que se reencuentre con la familia, pues Parada había asegurado que había cambiado y pensaba en trabajar honradamente. Sin embargo, no fue así.

“Él me tenía amenazada de muerte. Desde los 15 años que viví con él fui siempre maltratada. Me agredía delante de mis hijos. Yo he tenido puñaladas de él y también hasta un disparo en la pierna”, aseveró la mujer.