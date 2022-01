Tercera ola en Perú: ¿qué factores determinaron el aumento de casos de COVID-19?

El Perú experimenta una tercera ola de contagios de COVID-19. El Gobierno dispuso nuevas medidas de inmovilización obligatoria para frenar las infecciones. Por ello, 21 provincias del país ahora son consideradas con nivel de riesgo alto. ¿Pero qué factores nos llevaron a esta situación?

Esta semana se detectaron cerca de 14.000 casos positivos de COVID-19 en solo tres días . Este aumento de casos en Perú no es muy distinto al que se ha visto en otros países, coinciden los especialistas consultados por La República.

La variante ómicron

Desde que se registraron los primeros casos de la variante ómicron en el Perú, a finales de diciembre, la curva de contagios creció de manera acelerada. Este es el principal factor que desencadenó la tercera ola, señaló Fiorella Krapp, infectóloga de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

“(Ómicron) está transmitiéndose con muchísima facilidad y eso hace que se genere una ola. Esto se ha estado viendo a nivel global, en distintos países y Perú no ha sido la excepción”, manifestó Krapp. Asimismo, la llegada de esta variante coincidió con las fiestas de fin de año, lo que habría favorecido los contagios. “Es un acelerador de la transmisión”, subrayó la médico infectóloga.

Especialistas coinciden en que la variante ómicron fue el principal factor para la tercera ola. Foto: Clinton Medina/La República

El epidemiólogo Edgardo Nepo opinó de manera similar. “La tercera ola está, en gran medida, condicionada por la enorme capacidad de transmisión de la variante ómicron . Mientras tuvimos circulación únicamente de las variantes previas, no se tuvo un crecimiento importante en la transmisión como estamos teniendo en este momento”, recalcó el especialista.

Pese a que la capacidad de secuenciamiento genómico en el Perú aún es limitada, ya se sabe que cerca del 50% de casos en Lima y Callao son por ómicron, informó el Instituto Nacional de Salud (INS). “Probablemente eso está ocurriendo también en algunos otros puntos del país, sobre todo las capitales de los departamentos”, destacó Nepo, profesor de salud pública en la Escuela de Medicina de la UPC.

Menos mascarillas y distanciamiento social

El Perú habría experimentado un efecto paradójico tras lograr una cobertura de vacunación importante, refirió Edgardo Nepo. “La gente empieza a sentir que, como las coberturas son tan buenas, tan altas, ya se pueden tomar algunas licencias respecto a las otras medidas” como el uso de mascarillas y el distanciamiento social, advierte el epidemiólogo.

La tercera ola en el Perú sería producto de una “combinación de ambos elementos: la introducción de esta variante tan contagiosa con una especie de debilitamiento en el cumplimiento de las medidas no farmacológicas”, insiste el profesor de salud pública.

El epidemiólogo Edgardo Nepo remarcó la necesidad de ampliar la cobertura de vacunación en las ciudades. Foto: Carlos Contreras/La República

¿Qué papel juegan las personas no vacunadas?

Actualmente, cerca del 20% de la población no ha recibido doble dosis de vacuna contra la COVID-19. Este sector es más propenso a contagiarse del virus y diseminarlo. “A pesar de que la tercera dosis reduce un poco esa chance de contagiarse y contagiar, no la hace cero. Pero si no tienes ninguna vacuna, tus chances de contagiarte son mucho mayores ”, recuerda Fiorella Krapp.

El profesor Edgardo Nepo hizo énfasis en que siempre habrá un segmento de la población al que es más difícil llegar. “Estos grupos no vacunados son importantes porque terminan perpetuando la transmisión”, sostiene.

¿Qué medidas son urgentes ante la tercera ola de coronavirus?

La vacunación contra la COVID-19 es la medida recomendada por la OMS, el Gobierno y la gran mayoría de especialistas en el tema. Para el epidemiólogo Edgardo Nepo, es necesario cerrar la brecha de inmunización en las zonas donde hay mayor población agrupada; es decir, las grandes ciudades y centros urbanos.

“Lo que hay que haces es analizar dónde están, quiénes son, a qué tipo de población corresponden (las personas no vacunadas). Si tenemos bolsones importantes en zonas densamente pobladas como Lima y Callao , terminan siendo muy importantes para que haya todavía transmisión”, expuso el docente..

“Otros países con mayor cobertura de vacunación que nosotros ya están teniendo sus sistemas de salud colapsados”, alertó la infectóloga Krapp. Las personas no vacunadas tienen hasta diez veces más riesgo de terminar en el hospital o requerir una cama UCI, recordó la especialista. “La proporción de los no vacunados va a determinar qué tan rápido colapsa nuestro sistema de salud”, remarcó.