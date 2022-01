Piura: advierten que la mayoría de niños con ómicron son asintomáticos

Piura. Debido al nivel de contagio de la nueva variante ómicron, a raíz de que aún no se ha iniciado la vacunación para menores de 12 años en el país, Ana Chian García, especialista en medicina integral de la Universidad César Vallejo, comentó que resulta preocupante para los padres de familia identificar los síntomas en los menores. No obstante, sostuvo que gran parte de los niños infectados con esta variante no presentan síntomas.

“Generalmente la infección por COVID-19, en niños, tiende a ser asintomática. En la mayoría de los casos, no se presentan síntomas graves; sin embargo, de tratarse de un menor que presente alguna morbilidad, el cuadro podría agravarse”, señaló.

La variante ómicron ha demostrado ser detectada más precisamente en las muestras de saliva, a comparación de aquellas recogidas con hisopos nasales. Foto: EFE / Eliseo Trigo

En ese contexto, Ana Chian indicó que la infección se podría agravar solo si el menor de edad padece de alguna otra enfermedad. Además, explicó que los principales síntomas en los menores son: fiebre alta durante 3 días, tos, dolor de garganta, rinorrea o congestión nasal, diarrea y vómitos.

“Es importante tener en cuenta que estas manifestaciones clínicas en niños, muchas veces pueden ser atendidas en casa sin complicaciones. Sin embargo, si los síntomas persisten por más de 3 o 4 días, es preferible buscar atención médica para su pronta evaluación”, resaltó la especialista.