Cajamarca: joven consumidor pide a vendedor de droga que le “venda más barato”

Un presunto comercializador de droga fue capturado por las rondas urbanas en Cajamarca y fue sometido al castigo ronderil por vender sustancias ilícitas a los jóvenes. Mientras un joven consumidor lo castigaba con la vinza, los integrantes de las rondas le pidieron que le aconseje a no vender droga, pero le terminó pidiendo que le venda más barato.

En el video que circula en las redes sociales, se ve al rresidente de las Rondas Urbanas de Cajamarca, Fernando Chuquilín Ramos, que supervisa el castigo que le propinan al sujeto involucrado. “No me vendas droga dile, dile no me vendas drogas”, se le escucha decir a Chuquilín y el joven atina a decirle: “véndeme barato”.

Posterior a ello, se ve que los involucrados continúan realizando ejercicio físico como parte del castigo ronderil. Fernando Chuquilín identifica al comercializador como el sujeto que viste de color azul y al consumidor como el joven de polera gris.