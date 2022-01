Arequipa: SBS y socios denuncian a 16 exdirectivos de Credicoop

Por: Elizabeth Huanca Urrutia

Dieciséis exdirectivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito, Credicoop Arequipa, fueron denunciados penalmente por la Superintendencia de Banca , Seguros y AFP (SBS). Los acusan de irregularidades en la administración y gestión de la entidad.

Entre los directivos denunciados figuran la presidenta del Consejo de Administración, Rosadri Alcántara Zapana Jacobo, José Martín Castillo Villalta e Hipólito Batallanos Anccassi, este último fundador de Credicoop. Los cargos apuntan a la presunta comisión de los delitos de “administración fraudulenta, apropiación ilícita y ocultamiento, omisión o falsedad en la información en agravio de la cooperativa, socios y Estado”. La denuncia se interpuso el 30 de diciembre pasado.

La SBS, a través de un comunicado, señala que la demanda se basa en “hallazgos encontrados en el proceso de supervisión de la cooperativa desde el año 2019, así como en información acopiada durante el proceso de intervención”.

El 30 de noviembre de 2021, la SBS intervino a Credicoop Arequipa, bajo la causal de pérdida total del capital social y de la reserva cooperativa. A junio de 2021, la cooperativa perdió más de S/ 262 millones de su patrimonio.

Plazo vence el 13

El presidente de los socios afectados por Credicoop, Ángel Rivera saludó la denuncia hecha por la SBS. Explicó que, de forma paralela, los ahorristas también demandaron por estafa y fraude a nueve de los directivos del Consejo de Administración y Vigilancia de Credicoop.

No obstante, advirtió que el plazo de intervención, fijado en 45 días por la SBS para las 96 agencias de Credicoop, vence el 13 de enero. La intervención tiene como fin verificar la cantidad exacta de depósitos, la liquidez de la cooperativa y si esta alcanza para cumplir con las obligaciones de Credicoop con sus socios. Rivera señala que por fuentes extraoficiales se sabe que el ente pedirá 45 días adicionales para esta evaluación. “Estamos desesperados, la SBS no nos informa nada. Lo que sabemos es que se ha dado licencia con goce de haber a los trabajadores pese a que no trabajan. Se les paga con dinero de los ahorristas y nos perjudican”, lamentó. ❖