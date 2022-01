Arequipa: pareja denuncia a policía por presunto secuestro

Un policía fue denunciado por un presunto secuestro a una pareja, a quienes habría retenido con amenazas y agresiones durante varias horas en su casa ubicada en asociación Gran Núcleo, en el distrito de Cerro Colorado, en Arequipa

Según la denuncia a la que tuvo acceso La República, el miércoles a las 10.00 a. m., el agente identificado como Ítalo C. V. (46) irrumpió en la casa de Inés C. Q. (36) tras acusarle de hurtar un celular Iphone y 7.800 soles ,; tras ello, la llevó hasta su vivienda donde la tuvo encerrada hasta la 4.00 p.m.

El efectivo, además, le habría exigido que diga dónde está su pareja Edilberto S. C. (36). Sin embargo, como la mujer no recibía llamadas del mencionado (quien trabaja de taxista) y no sabía su ubicación, el policía presuntamente la siguió reteniendo.

El agente ubicó a Edilberto al promediar las 5.00 p.m. y también lo habría llevado a su casa, donde presuntamente lo agredió y amenazó para que aceptara que hurtó el dinero y celular.

Cinco horas después, el mismo policía habría llevado a la pareja hasta comisaría de Cerro Colorado, para formular la denuncia.

Minutos después, el taxista hizo lo propio, pero por secuestro. La pareja niega el delito de hurto y, por el contrario, acusaron al suboficial de retenerlos por horas.