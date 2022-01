Arequipa: nueva comisión debe elaborar dictamen para adenda 13 de Majes II

La comisión de Agricultura del Consejo Regional de Arequipa (CRA) tendrá como una de sus responsabilidades elaborar el dictamen de la adenda 13 para Majes Siguas II. Esto, tras la disolución por acuerdo de la Comisión Especial. Tras una reunión entre los consejeros regionales se distribuyó presidencias e integrantes de las 14 comisiones de trabajo del CRA para el 2022. Se dispuso que sean 9 comisiones permanentes y 5 transitorias hasta que se recomponga el número de consejeros hábiles que no pueden asistir por estar prófugos o cumpliendo prisión preventiva por el caso “Los Hijos del Cóndor”.

Agricultura será presidida por Elmer Pinto Cáceres e integrada por Edy Medina y Harberth Zúñiga. El presidente del CRA, José Luis Hancco, anunció que para este viernes 7 de enero, convocó la primera sesión ordinaria para la aprobación de los integrantes de las comisiones de trabajo. “Una vez que se apruebe solicitaré que a la Comisión de Agricultura elabore el dictamen (…) Para mediados de enero debemos estar debatiendo la adenda 13″, vaticinó el consejero.

Hancco señaló que ya hay un pedido del Gobierno Regional de Arequipa para tratar el punto con urgencia.

Harberth Zúñiga sostuvo que darán “prioridad 1″ al tema y que hoy tendrán la primera reunión con Pinto y Medina. Informó que se planteó nuevamente contar con un equipo multidisciplinario para recoger opiniones sobre el cambio tecnológico que postula la adenda 13 por US$ 104 millones. “Todos los miembros de la Comisión tenemos puntos discordantes sobre el tema. Esperemos que esto no retrase la elaboración del dictamen y el proyecto de acuerdo regional”, enfatizó.

Hay que puntualizar que Pinto es el único consejero que adelantó su voto en contra de la adenda 13. En anteriores oportunidades sostuvo que se debe dar prioridad a la puesta a punto de la infraestructura de Majes I, la cual está por colapsar, y que la propuesta de la adenda 13 no es beneficiosa para Arequipa. Zúñiga espera que su posición no retrase el trabajo de la comisión en este punto. “Estamos para diligenciar los intereses regionales ya sea que se aprueba o no el acuerdo regional”, indicó.

Esto ocurre cuando aún no habría respuesta de parte de la concesionaria Cobra sobre el pedido de ampliación del plazo de suspensión de vigencia del contrato solicitado por el Gobierno Regional de Arequipa (GRA). El último plazo venció el 30 de diciembre del 2021.